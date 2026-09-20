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Leservideo zeigt Grosseinsatz nach Unfall bei Zufikon AG
Unfall bei Zufikon AG
Leservideo zeigt Grosseinsatz
Am Samstagabend meldet ein Blick-Leser einen grossen Einsatz in Zufikon. Es kommen laufend mehr Einsatzfahrzeuge dazu, sagt er.
Publiziert: 10:25 Uhr
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