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Unfall bei Zufikon AG
Leservideo zeigt Grosseinsatz

Am Samstagabend meldet ein Blick-Leser einen grossen Einsatz in Zufikon. Es kommen laufend mehr Einsatzfahrzeuge dazu, sagt er.
Publiziert: 10:25 Uhr
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