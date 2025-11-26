Auf dem Genfersee sind in der Nacht auf Mittwoch zwei Patrouillenboote der Schweizer Armee zusammengestossen. Beide Motorboote wurden dabei beschädigt. Ein Soldat erlitt einen Schock, ein zweiter musste medizinisch versorgt werden.

Auf dem Genfersee prallten zwei Motorboote der Schweizer Armee während einer Nachtübung aufeinander. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Unfall während Übung zum Abfangen von Schiffen um 03.30 Uhr

Boote wurden in den Hafen zurückgebracht, kein Treibstoff ausgelaufen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Unfall ereignete sich gegen 03.30 Uhr während einer Übung zum Thema Abfangen von Schiffen, wie das Verteidigungsdepartement (VBS) am Mittwoch mitteilte. Die Boote gehören zur Motorbootkompanie 10, die sich aktuell im Fortbildungsdienst befindet.

Bei dem Unfall sei kein Treibstoff ausgelaufen, hiess es weiter. Die Boote seien mittlerweile wieder in den Hafen zurückgebracht worden. Mehrere zivile Rettungsorganisationen standen im Einsatz. Die Militärjustiz habe eine Untersuchung zum Unfallhergang eingeleitet.