127 Kilogramm der Schalentiere wollte ein 30-Jähriger von Frankreich ins Land schmuggeln. Bestimmt waren die Muscheltiere für Weihnachtsmärkte in der Romandie. Wegen fehlender Lebensmittelsicherheit wurden sie vernichtet.

Darum gehts Französischer Fahrer importierte ungekühlte Austern, Lebensmittelsicherheit gefährdet

Austern stammten von Île d’Oléron, lagen im Kofferraum

Temperatur der Austern lag bei 10 bis 12 Grad Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Schweizer Zollbeamte haben vor sechs Tagen in Landecy GE eine Lieferung von 127 Kilogramm Austern aus Frankreich gestoppt. Die ungekühlt transportierten Schalentiere waren nicht korrekt deklariert und für den Verkauf an Weihnachtsmärkten in der Romandie bestimmt.

Der 30-jährige französische Fahrer gab zunächst an, die Austern für ein Firmenessen einzuführen, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Mittwoch mitteilte. Bei der Kontrolle fanden die Zollbeamten jedoch Werbematerial eines Schweizer Austernimporteurs auf seinen Namen.

Ungekühlt im Kofferraum

Die Ware stammte von der Île d’Oléron und lag ungekühlt im Kofferraum – bei einer gemessenen Temperatur von 10 bis 12 Grad. Wegen der unterbrochenen Kühlkette ordnete das Waadtländer Amt für Konsumentenschutz die vollständige Vernichtung der Austern an. Die Lebensmittelsicherheit konnte nicht gewährleistet werden.

Der Mann wurde zudem wegen Verstössen gegen das Zoll- und Mehrwertsteuergesetz gebüsst und musste die Kosten für Verzollung und Entsorgung tragen.