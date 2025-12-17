DE
FR
Abonnieren

Schmuggelversuch in Landecy GE
Zoll stellt ungekühlte Austern für Weihnachtsmärkte sicher

127 Kilogramm der Schalentiere wollte ein 30-Jähriger von Frankreich ins Land schmuggeln. Bestimmt waren die Muscheltiere für Weihnachtsmärkte in der Romandie. Wegen fehlender Lebensmittelsicherheit wurden sie vernichtet.
Publiziert: 15:01 Uhr
|
Aktualisiert: vor 25 Minuten
Kommentieren
1/4
Schweizer Zöllner haben an der Grenze zum Kanton Genf ungekühlte Austern sichergestellt.
Foto: KEYSTONE

Darum gehts

  • Französischer Fahrer importierte ungekühlte Austern, Lebensmittelsicherheit gefährdet
  • Austern stammten von Île d’Oléron, lagen im Kofferraum
  • Temperatur der Austern lag bei 10 bis 12 Grad
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Schweizer Zollbeamte haben vor sechs Tagen in Landecy GE eine Lieferung von 127 Kilogramm Austern aus Frankreich gestoppt. Die ungekühlt transportierten Schalentiere waren nicht korrekt deklariert und für den Verkauf an Weihnachtsmärkten in der Romandie bestimmt.

Der 30-jährige französische Fahrer gab zunächst an, die Austern für ein Firmenessen einzuführen, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Mittwoch mitteilte. Bei der Kontrolle fanden die Zollbeamten jedoch Werbematerial eines Schweizer Austernimporteurs auf seinen Namen.

Mehr zum Thema Schmuggel
Schweizer (73) schmuggelt antike Uhr über Grenze
Saftige Strafe!
Schweizer (73) schmuggelt antike Uhr über Grenze
Hamburger Paar schmuggelt Rasse-Welpen aus der Schweiz
Vom deutschen Zoll gestoppt
Hamburger Paar schmuggelt Rasse-Welpen aus der Schweiz
Schweizer in Südkorea wegen Drogenschmuggels verurteilt
In Südkorea verurteilt
Schweizer hat fast drei Kilo Meth geschmuggelt
Schweizer (22) in Australien zu acht Jahren und acht Monaten Haft verurteilt
15 Kilogramm Kokain im Koffer
Schweizer (22) muss in Australien lange in den Knast

Ungekühlt im Kofferraum

Die Ware stammte von der Île d’Oléron und lag ungekühlt im Kofferraum – bei einer gemessenen Temperatur von 10 bis 12 Grad. Wegen der unterbrochenen Kühlkette ordnete das Waadtländer Amt für Konsumentenschutz die vollständige Vernichtung der Austern an. Die Lebensmittelsicherheit konnte nicht gewährleistet werden.

Der Mann wurde zudem wegen Verstössen gegen das Zoll- und Mehrwertsteuergesetz gebüsst und musste die Kosten für Verzollung und Entsorgung tragen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen