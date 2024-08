Schüsse in bosnischer Schule – drei Lehrer tot

In der Turnhalle einer Schule in Bosnien hat ein ehemaliger Angestellter das Feuer eröffnet. Mindestens drei Personen starben.

Der Vorfall ereignete sich in Sanski Most.

Schüsse in der bosnischen Ortschaft Sanski Most: Wie bosnische Medien am Mittwochvormittag berichten, erschoss ein Mann kurz nach 10 Uhr morgens in der Turnhalle der dortigen Schule mindestens drei Menschen. Eine weitere Person soll schwer verletzt worden sein.

Bei den Toten handelt es sich ersten Angaben zufolge um zwei Lehrer und eine Sekretärin. Auch der Direktor der Schule befindet sich dem Nachrichtenportal «Faktor» zufolge unter den Opfern.

Der Mann soll in der Vergangenheit selbst für die Bildungseinrichtung gearbeitet haben. Während einer Besprechung sei der Angreifer in den Raum gestürmt. Örtlichen Medienberichten zufolge gab es ein Disziplinarverfahren gegen den Mann. Demnach schoss er bei einem Vorbereitungstreffen von Lehrern zum Schuljahresbeginn auf seine Kollegen. Schulkinder hielten sich zum Tatzeitpunkt nicht in der Schule auf, berichtet die Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Der Angreifer sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Banja Luka gebracht worden. Zum möglichen Motiv des Schützen machte die Polizei keine Angaben.





