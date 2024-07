1/5 Der Bugatti Chiron wurde von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Die kosovarische Polizei hat illegale Strassenrennen auf Autobahnen im Visier. Auf Facebook teilte sie mit: «Die Autobahnkontrollstelle hat im Rahmen der Prävention ‹illegale Strassenrennen auf Autobahnen› mehrere Fahrer identifiziert, die illegale Rennen durchgeführt haben». Dazu veröffentlichte sie Fotos der Sportwagen – darunter ein blauer Bugatti Chiron mit Berner Kennzeichen und ein dunkler McLaren mit Aargauer Nummernschild.

Die Konsequenzen für die Raser sind happig: 400 Euro Busse und zehn Monate Fahrverbot im Kosovo. Die Polizei betont, dass die Fahrer mit ihrer Fahrweise sich und andere gefährdet hätten. Ein Tiktok-Video eines kosovarischen Nachtclubs zeigt laut «20 Minuten» den Bugatti und McLaren sowie einen roten Ferrari mit Solothurner Kennzeichen vor dem Lokal.

Junge Männer in Luxusautos mit aufheulenden Motoren – was an vielen Schweizer Bahnhöfen schon zur Routine wurde, darf für die Autobesitzer auch in den Ferien nicht fehlen. Viele Doppelbürger, die ihre Ferien im Balkan verbringen, nehmen ihre Luxuskarossen mit.