Jetzt kommt die Flug-Flatrate: Die Billig-Airline Wizz Air bietet für 500 Euro ein Jahres-GA an. Davon könnte in der Schweiz vor allem die Balkan-Community profitieren, die bis anhin viel Geld für die Ferien in die Heimat bezahlen mussten.

1/5 Wizz Air fliegt ab Basel und Genf Balkan-Destinationen an.

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

«Jeden Sommer haben wir den gleichen Ärger», sagt Ardit B.* (29) zu Blick. Der gebürtige Kosovar fliegt mit Frau und Kind mindestens einmal pro Jahr in die Heimat. Ein teures Unterfangen. Die Airlines wissen, dass in der Schweiz besonders viele Menschen mit kosovarischen oder albanischen Wurzeln leben. Und machen mit der hohen Nachfrage nach Flügen in ihre Heimat Profit. Bis zu 700 Franken kostet das Ticket in der Hochsaison pro Person.

Als Alternative bleibt die lange Fahrt mit dem Auto. Wer durchzieht, legt die Strecke von Zürich nach Pristina (1600 Kilometer) in knapp 16 Stunden zurück. «Mit unserer kleinen Tochter ist das keine Option mehr», sagt Ardit B. Bislang hat er in den sauren Apfel gebissen und die teuren Flug-Tickets bezahlt. Jetzt gibts eine preiswerte Alternative – lanciert von der ungarischen Billig-Airline Wizz Air: der «unbegrenzte Flug-Abonnement-Service» für zwölf Monate, also quasi ein Jahres-GA fürs Fliegen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Diese Ziele fliegt die Balkan-Airline an

Wer das Abo bis am Donnerstagabend abschliesst, bezahlt 500 Euro. Ab morgen Freitag kostet das Jahres-GA bei Wizz Air 600 Euro. Die Mitgliedschaft umfasst alle Flüge des internationalen Streckennetzes der Fluggesellschaft – also etwa 950 Strecken in Europa, Nordafrika, dem Nahen Osten und Asien. Ausgenommen sind Inlandflüge.

Wizz Air fliegt ab Genf und Basel wichtige Destinationen im Balkan an. Deshalb hat die Fluggesellschaft hierzulande auch den Überbegriff Balkan-Airline. Besonders interessant für die hiesige Community sind die Ziele Belgrad (Serbien), Skopje (Nordmazedonien) und Tirana (Albanien). Und ab Mailand gibts auch den Direktflug nach Pristina (Kosovo).

Für Ardit B.* und seine Familie kommt das Jahres-GA gerade recht. «Wir gehen Ende August für eine Hochzeit in die Heimat und haben noch nicht gebucht.» Ein Ticket bei Wizz Air für den Flug ab Basel nach Tirana kostet zu diesem Zeitpunkt gerade um die 500 Franken. «Mit dem Jahres-GA bezahlen wir etwa gleich viel und können es im nächsten Jahr nochmals verwenden. Endlich hat die Abzocke ein Ende», freut er sich.

Es braucht Flexibilität

Zwei Haken hat das Angebot: Die Flüge können frühestens 72 Stunden vor dem geplanten Abflug gebucht werden. Die Verfügbarkeit ist somit nicht garantiert und es braucht Flexibilität – oder einfach genügend Zeit. Die Fluggesellschaft kann somit mit dem Abo die Auslastung ihrer Flieger erhöhen. Hinzu kommt: Wer einen bestimmten Sitzplatz reservieren oder Gepäck mitnehmen will, zahlt obendrauf.

Werbung

Die Flug-Flatrate ist keine neue Erfindung: Im Hochpreissegment wird sie von mehreren Airlines angeboten und in Amerika lancierte die Billig-Airline Frontier kürzlich das Jahres-GA für 2000 Dollar – allerdings ohne Last-Minute-Bedingung wie bei Wizz Air.

* Name der Redaktion bekannt