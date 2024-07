Buchtipps zum Bosnienkrieg

Tijan Sila: «Radio Sarajevo», 2023, 176 S., Hanser Berlin

Wie «in der Trommel einer Waschmaschine im Schleudergang» fühlte sich der Beschuss und die Bombardierung Sarajevos für den damals zehnjährigen Tijan Sila an. Heute ist Tijan Sila Ingeborg-Bachmann-Preisträger und hat ein Buch über seine Erinnerungen im Bosnienkrieg geschrieben – in einer Sprache, die einen schlicht umhaut. In Silas Buch blickt man mit den Augen eines angehenden Teenagers auf Gewalt und Tod, lernt nebenbei lokale Flüche, Namen für Plattenbauten und Hintergründiges über ex-jugoslawische Lebensentwürfe. Sila springt in der Zeit, nimmt einen auch mit in die Jahre nach dem Krieg und zeigt, was dieser für lebenslange Folgen in seiner Familie hinterlassen hat. 1994 konnte Tijan Sila mit seiner Familie nach Deutschland flüchten. Die Belagerung Sarajevos durch bosnisch-serbische und serbische Truppen während des Bosnienkriegs dauerte insgesamt 1425 Tage, über 10’000 Menschen wurden getötet.

Ein halbes Jahr vor Kriegsbeginn begann Zlata Filipović (11), Tagebuch zu schreiben. Im November 1991 hörte sie übers Radio vom Krieg in Kroatien, im Frühjahr 1992 nahm sie an Friedensdemonstrationen in Sarajevo teil, am 5. April hörte sie die ersten Schüsse. «Ich versuche, mich zu konzentrieren, damit ich meine Hausaufgaben machen kann, aber es geht einfach nicht.» Zlata Filipović dokumentiert einen Alltag, der sich nun darauf konzentriert, genügend Essen, Wasser und Feuerholz zu beschaffen. Auch wenn die meisten Tagebucheinträge kurz sind, sie geben einen unerträglich genauen Einblick in das Leben eines Kindes und einer Familie während der Belagerung Sarajevos. 1993 können die Filipovićs nach Paris flüchten, noch im selben Jahr druckt ein französischer Verlag die erste Auflage des Tagebuchs.