Es fehlt die Zeit oder der Fokus liegt auf anderen Konflikten. Das zeigt eine Umfrage bei ein paar Sekundarschulen in der Schweiz, inwiefern sie die Balkankriege im Unterricht thematisieren.

So wird der Balkankrieg vermittelt

Umfrage in Schulen

1/2 Gedenkstätte in Potocari bei Srebrenica. Sie ist ein Friedhof für die Opfer des Massakers von Srebrenica, die im Sommer 1995 getötet wurden.

Aleksandra Hiltmann Redaktorin Gesellschaft

Wie vermitteln Schweizer Sekundarschulen die Balkankriege? Drei von zehn Angeschriebenen haben geantwortet.

Sekundarschule Zentrum in Horw LU

Aus der Sekundarschule Zentrum in Horw LU heisst es, dass die Balkankriege die Jugendlichen im Alltag immer wieder beschäftigen, und dass viele falsche Annahmen herumgeistern würden. Eine Lehrperson habe in ihrer Ausbildung eine ganze Unterrichtseinheit zum Thema erstellt. Doch aus Zeitgründen werde das Thema meist nur angeschnitten. «Wenn das Thema künftig ausführlicher vermittelt werden sollte, müsste wohl ein anderes Thema weichen.»

Schulhaus Schwabgut in Bern

Im Schulhaus Schwabgut in Bern wird das Thema ebenfalls lediglich angeschnitten. Je nach Lehrperson auch ganz weggelassen. Die Zeit fehle. Gleichzeitig habe der Ukraine-Krieg stark beschäftigt. «Die Ungleichbehandlung von Flüchtenden stiess auf grosses Unverständnis bei unseren syrischen und afghanischen Kindern mit Fluchtgeschichte. Das wurde dann auch im Unterricht zum Thema.»

Sekundarschule Eschenz TG

In der Sekundarschule Eschenz TG wird das Thema bisher nicht unterrichtet. Eine Lehrperson beabsichtigt, es in Zukunft anzuschneiden. «Da wir an unserer Schule einige Jugendliche aus der Ukraine wie auch aus Syrien und der Türkei haben, lag der Fokus auf diesen Konflikten.»

Der Lehrerinnen- und Lehrerverband Schweiz schreibt auf Anfrage: Im Lehrplan 21 für die Deutschschweiz seien verschiedene Lehrziele, die sich auf Kriege beziehen, verankert. Wie diese Ziele umgesetzt werden, sei jedoch den Lehrpersonen überlassen. Zur Vorbereitung stünden verschiedene Lehrmaterialien zur Verfügung.