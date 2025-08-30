DE
Drama vor der New-Jersey-Küste
Wal stirbt nach Kollision mit Motorboot

Ein Motorboot mit drei Passagieren ist an der Küste von New Jersey mit einem Wal kollidiert. Dabei geht sogar ein Mann über Bord. Das Tier überlebt den Unfall nicht.
15:43 Uhr
