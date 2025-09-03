DE
Schock für Schnorchlerin
Walhai schnappt nach Arm

Vor der Küste der philippinischen Insel Cebu kam es zu einem Vorfall unter Wasser. Denn Aufnahmen zeigen, wie die Schnorchlerin Jem Berroy fast von einem Walhai attackiert wurde.
Publiziert: 17:56 Uhr
