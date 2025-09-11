Wilde Tanzeinlage Gorillababy Mobi (1) verzückt Zoo-Besucher

Ein einjähriger Gorilla verzaubert die Besucher des Prager Zoos. So wild wie sich Mobi bewegt und dreht, könnte man meinen, er wolle die Zuschauer mit einem Tänzchen beeindrucken.

Publiziert: 08:06 Uhr