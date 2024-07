Der leitende Jugendanwalt erklärt, was jetzt passiert Mögliche Massnahmen für den Migros-Räuber von Kollbrunn ZH

Ein 16-jähriger Afghane hat am Donnerstagabend in Kollbrunn ZH die Migros-Filiale überfallen. Er flüchtete mit etwas Bargeld und wurde am Sonntag schliesslich verhaftet. Der leitende Zürcher Jugendanwalt Patrik Killer erklärt, was jetzt passiert.