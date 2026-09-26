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Brand in Mörschwil SG: Scheune steht in Flammen
Brand in Mörschwil SG
Video zeigt riesige Rauchsäule
Ein Leservideo vom Samstagmorgen zeigt eine riesige Rauchsäule in Mörschwil SG. Eine Scheune steht in Flammen, wie die Polizei bestätigt.
Publiziert: 09:02 Uhr
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
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