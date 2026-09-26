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Brand in Mörschwil SG
Video zeigt riesige Rauchsäule

Ein Leservideo vom Samstagmorgen zeigt eine riesige Rauchsäule in Mörschwil SG. Eine Scheune steht in Flammen, wie die Polizei bestätigt.
Publiziert: 09:02 Uhr
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Aktualisiert: vor 35 Minuten
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