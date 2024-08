1/7 Zuschlag für Basel: Der Eurovision Song Contest findet 2025 in der Stadt am Rheinknie statt.

Michel Imhof Teamlead People

«United By Music» lautet das Motto des Eurovision Song Contests (ESC). Mit dem Slogan «Crossing Borders» – Grenzen überschreiten – hatte sich Basel um die Austragung beworben. Und das mit Erfolg: Der grösste Musikevent der Welt wird im nächsten Jahr am Rheinknie ausgetragen. Dies haben die Verantwortlichen der SRG gemeinsam mit der European Broadcasting Union festgelegt. Und die Vergabe macht Sinn: Basel passt zum ESC, der ESC passt zu Basel.

Basel pflegt gute Kontakte zu den Nachbaren in Lörrach (D) und Mulhouse (F) und vertritt die Werte, die dem ESC wichtig sind. Der Anlass wurde 1956 geschaffen, um Länder näher zueinander zu bringen. Dies, nachdem Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zerrüttet war. Jetzt kommt also Europa am Dreiländereck zusammen.

Grosses Fest für die ganze Stadt

Erwartet werden darf ein grosses Fest für die ganze Stadt. Nicht nur Fans werden in ESC-Stimmung kommen, wenn ein Eurovision-Boulevard durch die ganze Stadt führt und Bühnen zum Verweilen und Feiern einladen.

Und auch sonst hat das Bewerbungsdossier überzeugt: Mit der St. Jakobshalle hat man eine Arena, die schon veranstaltungserprobt ist. Mit dem Public Viewing im St. Jakob Park lässt sich die Kapazität der eher kleinen Halle ausweiten.

ESC erstmals in der Deutschschweiz

Nach dem ESC 1956 in Lugano und dem ESC 1989 in Lausanne kommt der grosse Musikwettbewerb der Welt also in die Deutschschweiz. Und nicht nur am Rheinknie darf man sich auf ein ausgelassenes Fest freuen. Die Organisatoren versprachen eine Party für die ganze Schweiz und internationale Gäste. Basel – 12 Points.