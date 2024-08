vor 39 Minuten

Darum findet der ESC 2025 in der Schweiz statt

In der Nacht auf den 12. Mai hat Nemo (24) am Eurovision Song Contest (ESC) mit seinem Hit-Song «The Code» überzeugt und die bedeutende Musiktrophäe in die Schweiz geholt. Traditionellerweise richtet das Herkunftsland des gekürten Stars den nächsten ESC aus – im Mai 2025 sind also wir an der Reihe.