Grosse Freude am Rheinknie! Basel wurde als Austragungsort des Eurovision Song Contests 2025 bestimmt. In der St. Jakobshalle werden die drei Live-Shows und diversen Generalproben ausgetragen, hinzu kommt ein grosses Fest in der ganzen Stadt. Das dürfte nicht nur ESC-Fans, sondern auch das Basler Volk freuen.

Mittelpunkt der Veranstaltung ist natürlich die St. Jakobshalle mit einer erwarteten Kapazität von 9000 Besuchern. Hier finden die zwei Semi-Finale am 13. und 15. Mai 2024 statt. Am 17. Mai folgt dann das grosse Finale. Hinzu kommen pro Live-Show zwei öffentliche Generalproben, zu der auch Tickets erworben werden können.

Festival-Atmosphäre im St. Jakob Park

Wer kein Ticket für die Show erhalten hat, kann im benachbarten St. Jakob Park Einsitz nehmen. Dort wird unter dem Konzept einer «Arena Plus» ein Public Viewing für 20'000 Menschen organisiert. Während des grossen Finales soll es dorthin auch Live-Schaltungen geben. «Im Stadion soll eine Festivalatmosphäre herrschen, mit Familienangeboten und Konzerten ehemaliger ESC-Stars», teilen die Organisatoren der Stadt Basel mit.

In der Messe Basel wird das Eurovision Village geplant. Auch hier treten bekannte Musik-Acts auf und werden die Live-Shows übertragen. Zusätzlich wird in der Messe Basel auch der. «EuroClub» Platz finden. Das ist ein Nachtclub, der während der Eurovisionswoche mit Partys aufwartet. In der Steinenvorstadt ist der Betrieb einer Eurovision Street geplant, auch der Barfüsserplatz und das Rheinufer in Kleinbasel sollen bespielt werden.

Nettoausgaben von 34.9 Millionen Franken

Das Motto der Bewerbung von Basel lautete «Crossing Borders», also «Grenzen überwinden». Es solle ausdrücken, «dass die Basler DNA dem ESC-Gedanken entspricht: Die im Herzen Europas gelegene Grenzstadt Basel verkörpert kulturellen Reichtum und gesellschaftliche Diversität, ein umfassendes Verantwortungsgefühl im Sinne von Nachhaltigkeit, eine lebendige und inklusive Kulturszene sowie eine lokale und trotzdem weltgewandte Atmosphäre», so die Stadt Basel in einer Mitteilung.

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt zeigt sich in einer Mitteilung sehr erfreut über den Entscheid der SRG. «Basel wird alles daransetzen, eine gute Gastgeberin zu sein.

Der ESC 2025 bietet Basel die Chance, ein Millionenpublikum zu erreichen und dieses von den Qualitäten der Stadt zu begeistern», heisst es in einer Mitteilung.

Nun werde der Regierungsrat dem grossen Rat eine Finanzierungsvorlage unterbreiten. Diese werde am 11. September 2024 traktandiert. Der Kanton rechnet mit Nettoausgaben in der Höhe von 34.9 Millionen Franken.