Mein Gesicht kostet mich jährlich über 16’000 Franken. Finanziell ein Verlustgeschäft, wie mir eine Influencerin vorrechnet. Warum ich trotzdem weiter in Botox investiere.

Darum gehts Alexandra Lüönd beziffert ihre jährlichen Ausgaben für Gesicht und Beauty auf 16’180 Franken pro Jahr

Nach Beauty-Bonus und Ausgaben ergibt die Rechnung einen Verlust von 327’200 Franken bis zur Pension

Die Autorin investiert weiter in Botox, weil Kundinnen sich gefallen und wohler fühlen wollen

Alexandra Lüönd

Kürzlich hat mir die deutsche Business-Influencerin Hanna Schotte in einem Reel vorgerechnet, warum sich Schönsein finanziell nicht lohnt. Offenbar ist mein Gesicht eine ziemlich schlechte Geldanlage.

Frauen geben bis zur Pensionierung fast eine halbe Million für Beauty aus und bekommen dafür kaum etwas zurück. Ihr Rat: Bleibt lieber hässlich und investiert euer Geld in ETFs.

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Als Halb-Südamerikanerin und Beauty-Unternehmerin will ich das nicht auf mir sitzen lassen. Also rechnete ich selbst nach anhand meiner eigenen Beauty-Ausgaben. Denn so gern ich auch so tun würde: Ich bin nicht mit diesem Gesicht geboren. Dahinter stecken gute Ärzte und viel Geld.

Mein Gesicht kostet 16’180 Franken pro Jahr

Alle zwei Wochen lasse ich meine Augenbrauen laminieren für 3’120 Franken im Jahr. Mani- und Pediküre kosten mich 3’220 Franken, der Coiffeur 3’000 Franken. Meine Wimpernstylistin sehe ich öfter als meine beste Freundin. Sie verrechnet mir jährlich 2’600 Franken. Dazu kommen Botox, Lipfiller, Skin Booster und Polynukleotide für 4’240 Franken. Macht insgesamt 16’180 Franken pro Jahr.

Der Schweizer Medianlohn ist 7’024 Franken pro Monat. Wer so aussehen will wie ich, arbeitet bis Mitte März nur für sein Gesicht. Und Männer kaufen sich derweil für 2.95 Franken ein 5-in-1-Produkt für Körper, Gesicht, Haare, Rasur und Feuchtigkeitspflege, mit dem sie wahrscheinlich auch gleich noch ihr Auto waschen können.

Bis zur Pension belaufen sich meine Beauty-Kosten auf 647’200 Franken. Dafür könnte ich mir am Zürichsee fast ein WC kaufen. Zum Glück bekomme ich auf viele Behandlungen Rabatt. Hat eben seine Vorteile, seine eigene Schönheitsklinik zu haben.

Trotz Beauty-Bonus ein Verlustgeschäft

All das investierte Geld muss sich doch irgendwie auszahlen, oder? Studien zeigen, dass attraktive Menschen mehr verdienen. Sie erhalten bis zu 10 Prozent Beauty-Bonus. Bei 3,2 Millionen Franken Lebenseinkommen sind das 320’000 Franken zusätzlich.

Aber ziehen wir davon die Beauty-Ausgaben ab, ergibt sich eine ernüchternde Bilanz: Mein Gesicht macht 327’200 Franken Verlust. Würde jemand damit in die «Höhle der Löwen» kommen, wäre ich als Investorin raus, bevor der Nagellack getrocknet ist.

Vielleicht hat Hanna recht und ich sollte das Geld lieber in ETFs stecken? Bei vier Prozent Nettorendite kämen über 40 Jahre rund 1,5 Millionen Franken zusammen. Aber meine Augenbrauen müsste ich dann wohl mit der Heckenschere stutzen.

Niemand spritzt Botox, weil er mehr Lohn will

Hanna lässt in ihrer Rechnung etwas Wichtiges aus. Schön sein wirkt sich auf weit mehr aus als nur den Lohn. Attraktive Menschen werden positiver wahrgenommen, haben bessere Chancen bei Vorstellungsgesprächen und erhalten mehr Aufmerksamkeit. Schönheit öffnet Türen.

Aber das ist nicht mein einziges Argument. Mir ist noch keine Kundin begegnet, die sich Botox spritzen lässt, um bei der nächsten Lohnverhandlung zehn Prozent mehr herauszuholen. Unsere Kundinnen kommen, weil sie sich selbst gefallen oder sich wohler fühlen möchten oder einfach, weil sie Spass an Schönheit haben. Genau wie ich. Für Ferien oder Restaurantbesuche berechnen wir schliesslich auch keine Rendite.

Wobei ich mich über die Rendite von Beauty eigentlich nicht beschweren darf. Immerhin habe ich aus meiner Leidenschaft für Schönheit ein Millionenunternehmen gemacht. So gesehen war Beauty wohl mein bestes Investment.

Und in ETFs kann ich ja trotzdem investieren. Meine Anlagestrategie lautet: ein bisschen ETF, ein bisschen Botox. Und wenn die Börse crasht, verziehe ich keine Miene.