Seit September schreibt die Unternehmerin Alexandra Lüönd regelmässig Kolumnen für Blick. Nun steht die Beauty2Go-Gründerin vor der nächsten Aufgabe: Sie ist als Investorin in der achten Staffel von «Die Höhle der Löwen Schweiz» zu sehen.

Michel Imhof Teamlead People

Sie bezeichnet sich als «die jüngste Rentnerin der Schweiz». Doch langweilig wird es Unternehmerin Alexandra Lüönd (39) sicherlich nicht! Seit September schreibt sie alle zwei Wochen eine Kolumne für Blick, und neu ist sie als Investorin in «Die Höhle der Löwen Schweiz» auf 3+ engagiert.

«Ich war total nervös, als ich da ans Set gekommen bin», gibt die Zürcherin zu. «Am Abend zuvor habe ich es sogar noch ein bisschen bereut, so aufgeregt war ich. Aber als ich dann da sass, hat es plötzlich Klick gemacht. Da wusste ich: Hier gehöre ich hin. Ich habe es verdient, in diesem Stuhl zu sitzen.»

Sie zählt zu den jüngsten Reichen der Schweiz

Lüönd hat mit 2000 Franken Startkapital die grösste Ästhetikkette der Schweiz, Beauty2Go, aufgebaut. Das Wirtschaftsmagazin Bilanz zählt sie seit 2023 mit einem geschätzten Vermögen von 20 bis 50 Millionen Franken zu den jüngsten Reichen unseres Landes. Heute ist sie Verwaltungsratspräsidentin des Unternehmens, ihr Bruder Patrick Lüönd (37) hat den CEO-Posten von ihr Anfang 2025 übernommen.

Jetzt will die Wirtschaftsfrau Start-ups helfen, ihren Traum zu verwirklichen. «Als Unternehmerin, die alles aus dem kleinen aufgebaut hat, sehe ich in unterschiedliche Bereiche hinein. Ich weiss, wie es ist, klein anzufangen», sagt sie.

Vorbereitung mit KI

Wie lief ihre Vorbereitung? «Ganz ehrlich: mit dem KI-Assistenten Claude. Ich habe mich intensiv mit Geschäftsmodellen und Kennzahlen verschiedener Branchen beschäftigt. Besonders spannend fand ich die Frage, welche Geschäftsmodelle durch KI künftig gewinnen und welche unter Druck geraten.»

Jungunternehmern rät sie, die Latte nicht zu hoch zu setzen. «Viele denken, sie brauchen etwas, was es noch nicht gibt. Aber die Chancen, dass man das nächste Facebook oder Uber erfindet, sind gering. Sehr, sehr gering», sagt sie. «Meiner Meinung nach macht es viel mehr Sinn, zu schauen, was sich im externen Markt behauptet hat. Um es später in unserem Markt zu implementieren. Oder man nimmt ein Produkt, das schon vorhanden ist, und macht es einfach besser.»

Lange Drehtage

Obwohl die Drehtage bei «Die Höhle der Löwen Schweiz» lang waren, schaut Lüönd gerne auf die Zeit zurück. «Kurz vor sieben Uhr ging ich in die Maske. Und pro Sendung pitchen bis zu acht Start-ups je 45 Minuten. Das sind lange Tage», sagt Lüönd. «Am Ende der Produktion bin ich so traurig gewesen. Es war so, als würde man vom lässigen Klassenlager heimfahren.»

Die erste Folge der achten Staffel von «Die Höhle der Löwen Schweiz» läuft am 3. November um 20.15 auf 3+.