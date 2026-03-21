Kosmetikprodukte, exotische Pflanzen und eine Vorliebe für das Ästhetische: Das alles soll in ein kleines Bad passen und nicht in einem Chaos ausarten? Schwierig! Aber mit ein bisschen Kreativität und diesen Ideen klappts bestimmt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kleine Badezimmer wirken grösser mit hellen Farben, Spiegeln und Licht.

Stauraum mit Körben, Regalen und Boxen schafft Platz für Deko.

Helle Wände und gezielte Beleuchtung optimieren optisch kleine Räume. War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schweizer Illustrierte

Wer sich in seinem eigenen Bad kaum um die eigene Achse drehen, geschweige denn sich zu zweit vor dem Spiegel die Zähne putzen kann, kennt das Problem von zu wenig Platz nur zu gut: Es ist eng, unpraktisch und extrem schnell überfüllt. Wenn der kleine Raum jedoch optimal genutzt und clever eingerichtet wird, sind da plötzlich ganz viel freie Flächen und Ecken, die es zu dekorieren gibt.

1 Stauraum schaffen

Ja, wohin denn mit den ganzen Lotionen, Frotteetüchern und Toilettenpapier-Rollen, die sich als Pyramide unter dem Lavabo stapeln? Hier sind platzsparende Lösungen gefragt, mit denen sich sämtliche Kosmetikprodukte elegant verstauen lassen. Heisst: In Körbe, schöne Boxen und Regale investieren, um Ordnung zu schaffen und vielleicht sogar für zwei, drei Pflanzen ein freies Plätzchen zu finden.

2 Hell macht gross

Je heller ein kleines Bad gestrichen wird, desto grösser wirkt es. Weisse, hellgraue oder nudefarbene Wände machen einen riesigen Unterschied in einem winzigen Badezimmer. Gleichzeitig ist es nicht verboten, ein paar Akzente zu setzen und den Raum mit goldenen Lampen oder bunten Kerzen aufzupeppen.

3 Das Licht richtig platzieren

Wer nur eine grosse Deckenlampe im Bad hat, kämpft vielleicht mit unschönen Schatten und einer unvorteilhaften Ausleuchtung beim Schminken. Das könnt ihr vermeiden, indem ihr eure Wände mit mehreren, kleineren Spots ausstattet, die den kompletten Raum in ein warmes Licht tauchen.

4 Spiegel clever einsetzen

Genau wie helle Farben können auch grosse Spiegel einen Raum verlängern, dehnen und strecken. Ovale und runde Modelle reflektieren das einfallende Licht und schaffen dadurch zusätzlich Helligkeit, die dem Raum mehr Tiefe verleiht.