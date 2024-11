Es riecht bereits nach Weihnachtsgebäck, Kerzen brennen, Häuser und Wohnungen werden geschmückt. Hier findet ihr Inspirationen, Trends und alles, was es für die perfekte Advents- und Weihnachtsstimmung in den eigenen vier Wänden braucht.

1/12 Guetzli-Duft liegt in der Luft. Nichts geht über selber gemachte Weihnachtsguetzli. Foto: shutterstock

Auf einen Blick -Die Weihnachtsstimmung hält gerade Einzug

- Auch die eigenen vier Wände können einfach und kreativ selber dekoriert werden

- Hier findest du tolle Bastelideen für einen Adventskranz und einen Papier-Weihnachtsbaum

Corine Turrini Flury Redaktorin Wohnen

Wer sich langsam aber sicher in Weihnachtsstimmung bringen möchte, richtet sich in der Vorweihnachtszeit auch daheim wieder entsprechend ein – mit Türkränzen, Laternen, Windlichtern, hübsch arrangierten Weihnachtskugeln in Schalen oder aufgehängt an Spiegeln, Lampen oder Fenstern. Um sein Zuhause stimmungsvoll und harmonisch in Szene zu setzen, sollte man – seinem Geschmack und Wohnstil entsprechend – bei der Weihnachtsdekoration bei Farben und Stil eine einheitliche Linie durchziehen. So wirken die eigenen vier Wände auch in der Vorweihnachtszeit geschmackvoll und nicht wie Villa Kunterbunt.

Wer den nordischen Stil liebt, dürfte Gefallen an weihnachtlichen Holz- oder Stoffdekorationen in natürlichen, dezenten und harmonischen Farben für sein Zuhause finden. Generell liegt Nachhaltigkeit auch bei der Advents- und Weihnachtsdekoration im Trend – und damit natürliche Materialien wie Holz, Tannenzapfen, Moos oder Nüsse. Einige wenige neue Holzelemente wie Sterne oder Tiere, die dazu gekauft werden, lassen sich auch gut und kostengünstig zu bestehendem Weihnachtsschmuck wie roten Kugeln kombinieren.

Grosse Tannenzapfen in einer Schale mit Windlichtern arrangiert, machen sich beispielsweise gut. Auch gespaltene kleine Holzbündel mit Band und Masche neben dem Kamin sehen hübsch aus. Weihnachtliche Klassiker sind in Sachen Farben noch immer Rot und Tannengrün, gern auch kombiniert und kariert. Sie passen auch perfekt zum Chalet-Chic mit Horn, Fell- und Flauschkissen. Rentiere und Vögel gehören genauso zur Weihnachtsdekoration wie Weihnachtsmänner und Engel.

Glitzer und Glimmer geht immer

Selbstverständlich fehlen Gold und Silber bei weihnachtlichen Dekorationen nie. Glamourös wirken Stoffe wie Samt, beispielsweise als Maschen oder Band an Kugeln. Beliebt sind auch Roségold und Bronze- oder Kupfertöne. In Kombination mit Weiss, Beige oder Braun wirkt das besonders elegant und stylisch, eignet sich aber auch für minimalistische Einrichtungen und als Blickfang im Industrie-Stil. Stein- oder Schlammfarben, Grün und Schwarz können in einem modernen Zuhause wirken ebenfalls weihnachtlich.

Zu sehen sind oft auch Pastelltöne. Ob einzeln oder kombiniert und ergänzt mit weiss, diese Töne wirken harmonisch, zart und romantisch. Allerdings kann zu viel auch schnell kitschig wirken. Da ist weniger definitiv mehr. Wem das alles zu süss oder dezent ist, greift zu kräftigen Farben und setzt so die Weihnachtsdekoration farbig und bunt in den Vordergrund.

1:09 Weihnachtszeit ist Bastelzeit: So schnell bastelst du einen Adventskranz

Selber machen und Geld sparen

Um die eigenen vier Wände weihnachtlich zu gestalten, braucht es gar nicht viel. Wer Geld sparen will, kann selber Dekorationen wie Tür- oder Adventskränze basteln. Ein Ast aus dem Wald, mit Weihnachtskugeln, Sternen oder Tieren in einer grossen Vase oder über einem Spiegel, ist ebenfalls eine einfache Deko-Idee. Auch ein Spiegel auf dem Sideboard oder dem Salontisch, belegt mit diversen kleinen Tee- und Windlichtern, sorgt im Advent für stimmungsvolles Licht und Weihnachtsfeeling. Überhaupt sind Kerzen wohl das Wichtigste, um sich daheim in Weihnachtsstimmung zu bringen. Wichtig dabei: Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen lassen und darauf achten, dass sich keine brennbaren Materialien in unmittelbarer Nähe der Kerzen befinden. Alternativ wären dekorative Lichterketten zu empfehlen.

1:01 Weihnachtszeit ist Bastelzeit: So gestaltet ihr ein dekoratives Papier-Bäumli

Wie auch immer man Haus oder Wohnung in der Vorweihnachtszeit schmücken möchte, die Gemütlichkeit sollte dabei nicht zu kurz kommen, damit Weihnachtsstimmung zu Hause aufkommt.