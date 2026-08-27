Plötzlich tauchen sie auf: Silberfischchen. Die Insekten tauchen besonders an feuchten Orten auf und können Schäden verursachen. Das musst du wissen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Silberfischchen tauchen in Schweizer Haushalten auf, besonders bei Feuchtigkeit

Sie können Bücher, Tapeten und Lebensmittel beschädigen, trotz ihrer Harmlosigkeit

12–19 mm lange Insekten, oft an dunklen, feuchten Stellen versteckt

Blick Newsdesk

Kleine, flinke Eindringlinge in der Nacht: Silberfischchen sind in vielen Schweizer Haushalten ein unerwünschter Gast, der sich oft erst bemerkbar macht, wenn man das Licht im Badezimmer oder in der Küche einschaltet. Doch ihr plötzliches Auftreten ist nicht nur ein Ärgernis – es kann auch ein Hinweis auf ein grösseres Problem sein.

Übermässige Feuchtigkeit im Haus zieht die kleinen Insekten an. Wohnungsbesitzer sollten das nicht ignorieren.

Obwohl Silberfischchen für Menschen ungefährlich sind und keine Krankheiten übertragen, können sie erhebliche Schäden anrichten.

Bewegung erinnert an Fische

Silberfischchen sind flügellose Insekten mit einem charakteristischen silbernen Glanz und einem schlanken Körper, der zwischen 12 und 19 Millimeter lang ist. Ihren Namen verdanken sie der schwimmenden Bewegungsweise, die an Fische erinnert. Tagsüber verstecken sie sich meist an dunklen, feuchten Orten wie hinter Sockelleisten, Möbeln, in Rissen der Wände oder in Stapeln alter Zeitungen.

Sie ernähren sich von stärke- und zuckerhaltigen Materialien, was bedeutet, dass Bücher, Papier, Tapeten, Klebstoffe und sogar manche Textilien in der Wohnung gefährdet sind. Auch Vorräte wie Mehl und Getreide können befallen werden, wenn sie nicht richtig gelagert werden. Man erkennt ihre Anwesenheit oft an kleinen Schäden an Papier oder gelblichen Spuren.

Das kann helfen

Die gute Nachricht: Silberfischchen können effektiv bekämpft werden – und das meist ohne Chemie. Der Schlüssel liegt darin, ihre Lebensgrundlage zu entziehen. Regelmässiges Lüften, die Kontrolle von Wasserschäden und der Einsatz von Luftentfeuchtern helfen, die Feuchtigkeit im Haus zu reduzieren.

Lebensmittel sollten in luftdichten Behältern aufbewahrt werden und alte Papierstapel oder Kartons aus feuchten Räumen entfernt werden. Eine gründliche Reinigung, insbesondere in Ecken, hinter Möbeln und in Ritzen, ist ebenfalls entscheidend.

Professionelle Schädlingsbekämpfung als letztes Mittel

Wer dennoch von einer grösseren Silberfischchen-Plage betroffen ist, sollte gezielt handeln. Klebefallen können helfen, die Verbreitung der Insekten einzudämmen, und geben auch Hinweise darauf, wo sie sich bevorzugt aufhalten.

In besonders schwerwiegenden Fällen kann eine professionelle Schädlingsbekämpfung erforderlich sein.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Nachrichtenportal gehört wie Blick zu Ringier.



