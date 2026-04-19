Dank Sonne und immer mehr Wärme locken Balkon und Terrasse jetzt wieder zum Verweilen. Wir haben Ideen und Trends für jedes Budget – und Pflegetipps für Gartenmöbel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die neusten Möbeltrends für den Outdoorbereich

Weiche Formen und nachhaltige Materialien sind gefragt

Mehr oder weniger Pflege? Je nach Material der Möbel beim Kauf beachten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Vorbei die grauen und nassen Tage – blauer Himmel und Sonnenschein machen jetzt Lust, wieder mehr Zeit im Freien, statt auf dem Sofa zu verbringen. Ein Buch lesen, auf dem Balkon oder im Garten, mit Freunden einen Grillabend geniessen, in den Tag starten mit dem ersten Kaffee draussen. Kurz: Der Outdoorbereich gewinnt in dieser Jahreszeit wieder an Bedeutung. Zeit, die Garten- und Balkonmöbel wieder in Schuss zu bringen oder sich im Handel nach neuen Möbeln oder Accessoires umzuschauen.

Trends für den Outdoorbereich

Die Gartenmöbel-Trends setzen auf Natürlichkeit, Komfort und Nachhaltigkeit. FSC-zertifiziertes Holz, recyceltes Aluminium und robuste Metallgestelle sind daher gefragt. Natürliche Materialien wie Holz, Rattan und Naturfasern sorgen für Wärme und Natürlichkeit auf Balkon und Terrasse. In Bezug auf die Formsprache liegen organische Formen, geschwungene Linien und runde Formen im Trend. Beliebt weiterhin ist minimalistisches Design mit klaren Linien, kombiniert mit natürlichen Materialien. Wetterfeste Textilien mit Hightech-Gewebe werden immer beliebter. Sie sind langlebig und pflegeleicht, sodass der Aussenbereich vermehrt zum beliebten Outdoor-Wohnbereich mit Wohnzimmercharakter wird. Natürliche Farben wie warme Erdtöne und moderne Nuancen in Grün und Terrakotta wirken harmonisch und dominieren, können aber gut mit Pastell oder leuchtenden Farben kombiniert werden. Praktisch sind modulare Möbel. So zum Beispiel flexible Loungemöbel, die sich mit einzelnen Elementen an wechselnde Bedürfnisse und Platzverhältnisse anpassen lassen.

Kleine Details mit grosser Wirkung

Ideal bei wenig Platz auf kleinen Balkonen oder Mini-Sitzplätzen sind auch klappbare Tische, Stühle und Liegen. Multifunktionale Liegen sind ebenfalls ideal. Sie können als Sonnenliege, zum Relaxen und zum Lesen allein genutzt werden, sind aber auch gut nutzbar als Sitzgelegenheit für Gäste. Tipp zudem bei kleinen Balkonen und wenig Fläche im Outdoorbereich: Wer wenig Platz zur Verfügung hat, kann mit höheren Regalen oder Sichtschutzwänden mit Hängemöglichkeiten zusätzlich etwas Platz für Blumen und Pflanzen oder für Dekoration und Aufbewahrung schaffen. Auch auf kleinstem Raum bietet sich die Möglichkeit, sich einen hübschen Ort für die Outdoorsaison zu schaffen. Das muss nicht unbedingt komplett neu und teuer sein. Mit neuen Kissen, Windlichtern, Laternen oder Leuchten lassen sich auch ältere Möbel, die gereinigt werden, wieder aufpeppen, und Balkon und Terrasse erhalten einen neuen Look.



Tipps für Reinigung und Pflege von Gartenmöbeln und Polstern

Die Reinigung und Pflege von Gartenmöbeln hängt vom Material ab und unterscheidet sich. Der Aufwand an Reinigung und Pflege sollte darum bei Neuanschaffungen ebenfalls mitberücksichtigt werden.

Holzmöbel

Holz ist ein natürliches Material und reagiert je nach Holzart stark auf Sonne und Regen. Dementsprechend benötigen Holzmöbel Reinigung und Pflege. Je weniger Pflege, umso früher setzen sie eine Patina an. Das ist aber Geschmackssache und eine silbergraue Patina kann durchaus gewollt sein. In einer romantischen Gartenecke mit Rosen und Hortensien hat das Charme und passt gut.

Für die Reinigung: Eine weiche Bürste mit natürlicher Seifenlauge reicht zur Reinigung aus.

Pflege: Zum Saisonauftakt nach der Reinigung und Trocknung ein Gartenmöbel-Öl einreiben. Damit wird das Austrocknen verhindert und die Farbe hält länger. Je nach Standort und Witterungsverhältnissen ist eine weitere Reinigung mit Pflege im Laufe des Jahres zu empfehlen.

Kauf-Tipp: Harthölzer wie Teak sind robust und langlebig. Weichhölzer wie Kiefer brauchen zum Schutz häufiger eine Lasur.



Kunststoff und Polyrattan

Diese Materialien sind sehr pflegeleicht. UV-Strahlen hinterlassen aber ihre Spuren.

Reinigung: Für die Reinigung reicht bei normaler Verschmutzung ein feuchtes Putztuch mit Allzweckreiniger.

Achtung! Auf Scheuermittel sollte verzichtet werden. Das kann die Oberfläche verkratzen. In den Kratzern kann sich mehr Schmutz ansammeln, was die späteren Reinigungen aufwendiger macht.

Achtung! Auf Scheuermittel sollte verzichtet werden. Das kann die Oberfläche verkratzen. In den Kratzern kann sich mehr Schmutz ansammeln, was die späteren Reinigungen aufwendiger macht. Pflege: Im Handel gibt es spezielle Kunststoff-Pflegesprays. Die Farbe wird dadurch aufgefrischt.



Metallmöbel

Metallmöbel aus Aluminium, Edelstahl und Eisen sind äusserst pflegeleicht und strapazierfähig. Sie sind langlebig, aber es gilt dafür einiges zu beachten.

Aluminium: Aluminium rostet nicht. Wasser und Seife reichen zur Reinigung.

Eisen und Stahl: Lackschäden, beispielsweise beim Stapeln oder Verstauen von Tischen und Stühlen sollten verhindert werden. Wenn etwas absplittert, kann sich Rost bilden. Mit einem Lackstift oder Rostschutzfarbe können solche Stellen ausgebessert und Rost verhindert werden, wenn der Schaden gleich behandelt wird.

Edelstahl: Für die Grundreinigung reicht ein weiches Tuch und Spülmittel. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden. Edelstahl rostet nicht, aber es kann sich Flugrost absetzen, was sich mit kleinen braunen Punkten zeigt. Mit speziellem Edelstahlreiniger lässt sich das entfernen.

Polster und Textilien

Polstermöbel und Textilien für den Aussenbereich sollten entsprechend gereinigt und gepflegt werden, damit sie länger schön bleiben.

Reinigung bei Flecken: Mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel Flecken sofort wegwischen.

Kissen nur gemäss Herstellerempfehlung waschen oder reinigen.

Imprägnierung: Möbel und Kissen für den Aussenbereich sind speziell behandelt gegen Feuchtigkeit und Nässe, sodass auch Regen abperlt. Mit der Zeit sollten sie aber mit einem Imprägnierspray neu imprägniert werden.

Aufbewahrung: Auch beim Hinweis, dass Polster «outdoor-geeignet» und wasserabweisend sind: Wer die Möglichkeit hat, sollte sie über Nacht oder bei Schlechwetterphasen und im Winter geschützt aufbewahren. Zum Beispiel in einer Kissenbox. So bleiben sie länger schön.