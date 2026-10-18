DE
FR
Abonnieren

Korrekt entsorgen
Darum gehört Katzenstreu in den Abfallkübel

In der Schweiz fällt durch etwa 1,5 Millionen Katzen eine beträchtliche Menge an Katzenstreu aus Katzenklos an. Die richtige Entsorgung von Katzenstreu ist entscheidend, um Umweltbelastungen und Verstopfungen in der Kanalisation zu vermeiden.
Publiziert: vor 51 Minuten
Kommentieren
1/11
Katzen sind die beliebtesten Haustiere in der Schweiz.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Gebrauchte Katzenstreu ist eine Umweltbelastung und muss korrekt entsorgt werden
  • Schweizer Gemeinden und Umweltämter empfehlen aus ökologischen Gründen den Umstieg von mineralischem Streu auf biologisch abbaubare pflanzliche Katzenstreu
  • Auch biologisch abbaubare Katzenstreu darf weder mit der Grünabfuhr noch in der Toilette entsorgt werden
Corine_Turrini_Flury_5889 (1).jpg
Corine Turrini FluryRedaktorin Wohnen

Katzen sind die beliebtesten Haustiere in der Schweiz. Der Verband für Heimtiernahrung bezifferte 2025 die Zahl der Katzen, die in der Schweiz als Haustiere gehalten werden, auf rund 1,51 Millionen. So herzig die Samtpfoten sind, auch sie haben natürliche Bedürfnisse und verrichten zu Hause ihr Geschäft im Katzenklo, das mit Katzenstreu gefüllt wird. Das ist natürlich, aber nicht unproblematisch, denn gebrauchte Streu aus der Katzentoilette muss regelmässig entsorgt werden. Bei der grossen Beliebtheit von Katzen fällt dementsprechend eine grosse Menge an Katzenstreu für die Entsorgung an. Dazu gilt es einiges zu beachten.

Entsorgung über den Hausmüll

Gebrauchte Katzenstreu gehört in den normalen Hausmüll. Verwendete Katzenstreu aus dem Katzenkistchen wird in übliche Gebührensäcke geleert und mit dem Kehricht von der Müllabfuhr entsorgt. Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um mineralische Streu wie Bentonit oder um pflanzliche Alternativen aus Holz- oder Pflanzenfasern handelt. Kot und Urin von Haustieren dürfen auch nicht über den Kompost oder die Biotonne entsorgt werden dürfen.

Mehr zu Katzen
Die Schnurrhaare einer Katze, wissenschaftlich Vibrissen genannt, erfüllen wichtige Funktionen.
Katzen richtig verstehen
Schnurrhaarstress bei Katzen: Stört der Futternapf wirklich?
Bengal Cat on a Running Wheel
Haustier-Trend
Katzen-Laufräder: Braucht dein Stubentiger wirklich eins?
Katzen im Gefängnis? In einigen Einrichtungen unterstützen die Tiere Insassen im Alltag.
Büsis im Knast?
Katzen bringen mehr Ruhe hinter Gefängnismauern
Janete Trüb führt seit 18 Jahren das Katzenhotel Ermitage in Küsnacht ZH. «Meine Gäste sind meine Babys.» Aurora und Rebecca sind 21 Jahre alt.
Luxus-Katzenhotel an Goldküste
Hier kostet die Büsi-Suite 204 Franken

Katzenstreu darf auch nicht über die Toilette heruntergespült werden, denn mineralische Streu klumpt und lagert sich in den Rohrleitungen ab, was zu starken Verstopfungen und Schäden im Abwassersystem führen kann. Da auch am Katzenkot Reste von Streu haften, darf Kot ebenfalls nicht in der Toilette entsorgt werden. Ein weiterer Grund, Kot und Urin nicht im Klo zu entsorgen: Krankheitserreger wie Toxoplasma könnten ins Abwasser gelangen. Diese können in Kläranlagen oft nicht vollständig herausgefiltert werden.

Ökologische Alternativen und Empfehlungen

Viele Schweizer Gemeinden und Umweltämter wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) empfehlen den Umstieg auf biologisch abbaubare pflanzliche Katzenstreu. Diese sind inzwischen sowohl im Tierfachhandel als auch bei fast allen Supermärkten erhältlich. Obwohl auch diese Streu im Hausmüll entsorgt werden muss, verringert sie im Vergleich zu Abbau und Transport von mineralischer Streu den ökologischen Fussabdruck deutlich. Biologisch abbaubare Katzenstreu aus Weizenfasern oder Holz kann im Gegensatz zu mineralischer Katzenstreu deutlich umweltfreundlicher und kostengünstiger entsorgt werden.

Organische Streu kann in der Kehrichtverbrennungsanlage fast vollständig verbrannt werden, während bei mineralischem Streu ein unverbrennbarer Rest als Schlacke übrigbleibt. Diese Schlacke muss anschliessend in einer Deponie abgelagert werden. Organische Streu hat dementsprechend aus Abfallsicht mehrere Vorteile: Durch die Verbrennung ergibt sich nutzbare Energie und es entstehen kaum Rückstände, die deponiert werden müssen.

Erhebliches Sparpotenzial

Unerheblich sind weder die Menge noch die Kosten, die mineralische Katzenstreu verursacht: Gemäss VBSA (Verband der Betreiber Schweizerischer Abfallverwertungsanlagen) werden in der Schweiz jährlich rund 55'000 Tonnen mineralische Katzenstreu über den Hauskehricht entsorgt. Ein Wechsel von mineralischem zu biobasiertem Katzenstreu – auf Basis von Holz, Mais oder Zellulose – würde die Schlackenmenge um 5 bis 8 Prozent reduzieren und gleichzeitig den erneuerbaren Anteil der brennbaren Abfälle erhöhen. Gesamthaft würde die Allgemeinheit dadurch mehr als 10 Millionen Franken und etwa 2000 Lastwagenfahrten pro Jahr einsparen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen