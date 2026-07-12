Ob Fluss oder See – wer nicht ans Meer fahren will, findet auch in der Schweiz aussergewöhnliche Unterkünfte ganz nah am Wasser. Eine kleine Auswahl quer durch die Schweiz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unterkünfte in der Schweiz am Wasser

Vom Tiny House bis zur Blockhütte in verschiedenen Regionen der Schweiz

Nur noch wenige Daten während der Sommerferien verfügbar

Corine Turrini Flury Redaktorin Wohnen

Wer der Sommerhitze für ein paar Tage entfliehen und abtauchen will, muss dafür nicht extra über die Grenze ans Meer fahren und lange im Stau stehen. Von der Westschweiz bis ins Tessin oder am Bodensee finden sich Wohnungen, Häuser oder kleinere Campingplätze am Wasser, fernab der grossen Touristen- und Menschenmassen.

Ein Frühstück auf der Terrasse am See, ein romantischer Sonnenuntergang am Abend – wer träumt nicht davon? In der Sommerhitze ein Bad im nahen Wasser zur Abkühlung, so lässt sich der Sommer geniessen. Das geht auch in der Schweiz. Sei dies für ein paar Tage oder für Ferien. Während der Sommerferien sind nur noch vereinzelte Angebote buchbar, aber der Sommer mit heissen Tagen könnte noch länger andauern und der nächste Sommer kommt bestimmt: Eine kleine Auswahl an aussergewöhnlichen Unterkünften am Wasser, in unterschiedlichen Preisklassen und Regionen der Schweiz findet sich hier:

Übernachten im Tiny House

In Cheseaux-Noréaz VD am Neuenburgersee ist Übernachten im Tiny House für vier Personen auf dem Campingplatz möglich. Am See mit dem Sandstrand ist fast so etwas wie Meerfeeling möglich.

Wer sich in den Bergen wohler fühlt, findet noch freie Unterkünfte am Klöntalersee im Kanton Glarus. Hier stehen auf dem Camping Vorauen ausgebaute Holzfässer für zwei bis vier Personen zur Vermietung bereit. Wer lieber sein eigenes Zelt aufstellen möchte, findet jetzt noch Platz.

Blockhütte am Rhein

Ein privates, einfaches Waldhaus in Rheinau ZH mit Platz für vier Personen. Die Hütte ist ein Rückzugsort für Ruhesuchende mitten im Naturschutzgebiet – versteckt direkt am Rhein und umgeben von purer Natur. Ideal für alle, die Einfachheit, Ruhe und authentische Naturmomente suchen. Details und Buchungen über Airbnb.

Der Traum vom Haus am See

Ein Bijou im Schwedenstil mit Bootssteg liegt am Murtensee und wird von privat auf Airbnb vermietet. Bis zu sechs Personen finden in der Cottage in Faoug VD mit vier Schlafzimmern Platz.

Näher am Wasser – oder besser gesagt auf dem Wasser – geht nicht: The Lakeview in Oberhofen BE ist ein charmantes Seehaus mit drei Schlafzimmern und privatem Seezugang am Thunersee. Die Privatunterkunft ist ebenfalls über Airbnb buchbar.

In Bottighofen TG steht ein bezauberndes Badhüsli für bis zu vier Personen zur Vermietung. Die Privatunterkunft mit privatem Seezugang und Liegewiese liegt direkt am Bodensee. Buchungen über Airbnb.

Ab in den Süden

Eine weitere traumhafte Privatunterkunft mit drei Schlafzimmern liegt in Bissone TI. Dieses Traumhaus mit 40 Metern direktem Seeanstoss und Terrasse ist am Lago di Lugano und kann online gebucht werden.

Die Casa San Martino in Porto Ronco TI liegt direkt am Lago Maggiore, gegenüber den Brissago-Inseln. Drei Wohnungen mit Balkon und Seesicht können im Privathaus gemietet werden. Der Garten mit Terrasse hat einen direkten Zugang zum See.

Früh buchen empfehlenswert

Bei aussergewöhnlichen Unterkünften lohnt es sich immer frühzeitig anzufragen. Oft werden beliebte Ferienobjekte von Gästen noch vor der Abreise wieder gebucht. Manchmal findet sich aber mit Glück aufgrund von kurzfristigen Absagen spontan doch noch eine Unterkunft für ein paar Tage auf einer Plattform oder in den sozialen Medien. Wenn nicht, jetzt schon für die nächsten Sommerferien das Wunschobjekt buchen.