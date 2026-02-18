Im Durchschnitt liegen wir 24 Jahre unseres Lebens in unsere Betten – jede Nacht, am Wochenende vielleicht sogar auch tagsüber. Darum ist es wichtig, das Bett und die Bezüge regelmässig zu reinigen. Das sollte häufiger geschehen, als wir denken.

Wie oft Bettwäsche wirklich gewechselt werden sollte

Bettwäsche sollte mindestens alle zwei Wochen gewechselt und gereinigt werden

Starke Schwitzer sollten Bezüge wöchentlich bei 60 Grad waschen

Menschen verlieren im Schlaf 0,5 bis 2 Liter Körperflüssigkeit

In vielen Wohnungen ist das Bett ein zentraler Ort. Es wird nicht nur zum Schlafen genutzt, sondern oft auch als Rückzugsort zum Telefonieren, Streamen, Podcast-Hören, Kaffeetrinken oder Entspannen. Entsprechend viel Zeit wird im Bett verbracht.

Wie häufig Bettwäsche gewechselt wird, geschieht oft nach Gefühl. Sobald sie nicht mehr frisch riecht oder sich körperliche Reaktionen wie geschwollene Augen zeigen, werden neue Bezüge aufgezogen. Zwischen Bettwäsche und sogenannten Puffy Eyes besteht tatsächlich ein Zusammenhang: Hausstaubmilben. Befinden sich zu viele davon in Laken, Kissen, Decken oder der Matratze, können sie leichte bis starke allergische Reaktionen auslösen.

Alle zwei Wochen waschen ist Pflicht

Doch wie oft sollte Bettwäsche tatsächlich gewaschen werden, um gesundheitliche Beschwerden zu vermeiden? Während des Schlafs verliert der menschliche Körper pro Nacht rund einen halben bis zwei Liter Flüssigkeit. Diese besteht aus Talg, Salz, Säuren und Wasser und sammelt sich dort, wo geschlafen wird – im Bett. Hinzu kommen Ausscheidungen der Milben, die sich aus demselben Grund dort aufhalten: Sie bevorzugen warme Umgebungen. Um die Belastung gering zu halten, sollte Bettwäsche mindestens alle zwei Wochen gewechselt werden. Menschen, die stark schwitzen, sollten Bezüge wöchentlich bei 60 Grad waschen.

Auch Kissen, Decke und Matratze müssen gereinigt werden

Für eine möglichst milbenarme Schlafumgebung reicht das Waschen der Bettwäsche allein nicht aus. Auch Kopfkissen und Bettdecken sollten regelmässig gereinigt werden. Für Matratzen wird eine Reinigung mit speziellen Saugsystemen empfohlen, da herkömmliche Staubsauger meistens nicht ausreichend effektiv sind. Da sich Milben und ihr Kot dort besonders hartnäckig halten, wird ein Austausch der Matratze alle sechs bis acht Jahre empfohlen.

Statt sich auf ein subjektives Frischegefühl zu verlassen, ist eine regelmässige Reinigung des gesamten Bettes sinnvoll. So lässt sich die Belastung durch Hausstaubmilben deutlich reduzieren und ein hygienisches Schlafumfeld erhalten.