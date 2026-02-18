DE
FR
Abonnieren

Hygiene im Schlafzimmer
Wie oft Bettwäsche wirklich gewechselt werden sollte

Im Durchschnitt liegen wir 24 Jahre unseres Lebens in unsere Betten – jede Nacht, am Wochenende vielleicht sogar auch tagsüber. Darum ist es wichtig, das Bett und die Bezüge regelmässig zu reinigen. Das sollte häufiger geschehen, als wir denken.
Publiziert: vor 21 Minuten
Kommentieren
Im Bett wird oft vieles mehr gemacht als nur geschlafen.
Foto: Pexels

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bettwäsche sollte mindestens alle zwei Wochen gewechselt und gereinigt werden
  • Starke Schwitzer sollten Bezüge wöchentlich bei 60 Grad waschen
  • Menschen verlieren im Schlaf 0,5 bis 2 Liter Körperflüssigkeit
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
312511968_10159466691191409_3330044854959726896_n.jpg
Schweizer Illustrierte

In vielen Wohnungen ist das Bett ein zentraler Ort. Es wird nicht nur zum Schlafen genutzt, sondern oft auch als Rückzugsort zum Telefonieren, Streamen, Podcast-Hören, Kaffeetrinken oder Entspannen. Entsprechend viel Zeit wird im Bett verbracht.

Wie häufig Bettwäsche gewechselt wird, geschieht oft nach Gefühl. Sobald sie nicht mehr frisch riecht oder sich körperliche Reaktionen wie geschwollene Augen zeigen, werden neue Bezüge aufgezogen. Zwischen Bettwäsche und sogenannten Puffy Eyes besteht tatsächlich ein Zusammenhang: Hausstaubmilben. Befinden sich zu viele davon in Laken, Kissen, Decken oder der Matratze, können sie leichte bis starke allergische Reaktionen auslösen.

Alle zwei Wochen waschen ist Pflicht

Doch wie oft sollte Bettwäsche tatsächlich gewaschen werden, um gesundheitliche Beschwerden zu vermeiden? Während des Schlafs verliert der menschliche Körper pro Nacht rund einen halben bis zwei Liter Flüssigkeit. Diese besteht aus Talg, Salz, Säuren und Wasser und sammelt sich dort, wo geschlafen wird – im Bett. Hinzu kommen Ausscheidungen der Milben, die sich aus demselben Grund dort aufhalten: Sie bevorzugen warme Umgebungen. Um die Belastung gering zu halten, sollte Bettwäsche mindestens alle zwei Wochen gewechselt werden. Menschen, die stark schwitzen, sollten Bezüge wöchentlich bei 60 Grad waschen.

Mehr zum sauberen Leben
Waschmaschine für Menschen – so musst du nie mehr duschen!
Mit Video
Verrückte Idee sorgt für Hype
Waschmaschine für Menschen – so musst du nie mehr duschen!
Frauen oder Männer: Wer lässt die Toiletten sauberer zurück?
Hygiene in WCs
Frauen oder Männer: Wer lässt die Toiletten sauberer zurück?
Essig und Olivenöl für perfekt saubere Fenster
Saubere Scheiben:
Essig und Olivenöl für perfekt saubere Fenster
Sechs Tipps für mehr Ordnung
Expertin gibt Rat
Sechs Tipps für mehr Ordnung
Darum lieben wir Schweizer die Sauberkeit
Präsentiert von
Der Frühlingsputz steht an
Darum lieben wir Schweizer die Sauberkeit
Frühjahrsputz-Checkliste: Hast du schon alles geputzt?
Die wichtigsten To-dos
Frühjahrsputz-Checkliste: Hast du schon alles geputzt?

Auch Kissen, Decke und Matratze müssen gereinigt werden

Für eine möglichst milbenarme Schlafumgebung reicht das Waschen der Bettwäsche allein nicht aus. Auch Kopfkissen und Bettdecken sollten regelmässig gereinigt werden. Für Matratzen wird eine Reinigung mit speziellen Saugsystemen empfohlen, da herkömmliche Staubsauger meistens nicht ausreichend effektiv sind. Da sich Milben und ihr Kot dort besonders hartnäckig halten, wird ein Austausch der Matratze alle sechs bis acht Jahre empfohlen.

Statt sich auf ein subjektives Frischegefühl zu verlassen, ist eine regelmässige Reinigung des gesamten Bettes sinnvoll. So lässt sich die Belastung durch Hausstaubmilben deutlich reduzieren und ein hygienisches Schlafumfeld erhalten.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen