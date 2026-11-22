Darum gehts
- Vorweihnachtszeit: Häuser und Gärten erstrahlen dank kreativer Weihnachtsbeleuchtung in der Schweiz
- Beliebte Weihnachtshäuser ziehen Besucher an und fördern nachbarschaftliches Miteinander
- Blick sucht festliche Lichtparadiese – Leser können sich ab sofort melden
Es glitzert, leuchtet und blinkt wieder: Die Weihnachtsbeleuchtungen sind eingeschaltet und sorgen für Licht in der dunklen Jahreszeit. Für manche sind die Beleuchtungen Lichtverschmutzung und unnötiger Stromverbrauch. Für ganz viele ist die Vorweihnachtszeit mit den Weihnachtsbeleuchtungen aber eine schöne Einstimmung auf Weihnachten oder es ist für sie eine Tradition, die sie lieben und pflegen. Mit viel Herzblut und Aufwand schmücken und beleuchten sie in der Vorweihnachtszeit Haus und Garten.
Einstimmung auf die Weihnachtszeit und Begegnungen
Da leuchten mancherorts dank moderner Elektrotechnik fast schon künstlerische Inszenierungen mit Lichteffekten an privaten Häusern und in Gärten strahlen Weihnachtsmänner, Engel, Rentiere und Sterne um die Wette. Familie und Freunde treffen sich bei Punsch zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit oder Nachbarn erfreuen sich beim Abendspaziergang an den geschmückten und hell erleuchteten Häusern und Gärten und kommen ins Gespräch. Mancherorts sind solch liebevoll und aufwendig gestaltete «Weihnachtshäuser» weitherum bekannt und ziehen in der Vorweihnachtszeit kleine und grosse Besucher an.
Blick im Advent unterwegs in der Schweiz
Auch die Blick-Leserschaft zeigt jedes Jahr, wie sie ihr eigenes Weihnachtsparadies in der Vorweihnachtszeit schmückt und wie sie es erstrahlen lässt. Ob beim Ehepaar Bürki im Emmental oder in Morgarten ZG beim Ehepaar Schön, im Kanton Aargau im «Weihnachtshaus» der Familie Giller in Rupperswil oder beim Rentnerpaar Ketterer im Kanton St. Gallen. Blick hat über die Jahre immer wieder Blick-Leserinnen und -Lesern Besuche abgestattet und über ihre zauberhaften und ausgefallenen Adventsbeleuchtungen berichtet.
Zeig Blick dein Weihnachtsparadies
Das möchten wir auch dieses Jahr wieder machen und diese beliebte Tradition mit weihnachtlichem Lichterzauber im Advent weiterführen. Ab sofort kann sich die Blick-Community wieder melden und vielleicht ist dein leuchtendes Weihnachtsparadies dieses Jahr auf Blick zu sehen.