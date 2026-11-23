Jetzt werden wieder Häuser, Gärten und Strassen weihnachtlich geschmückt und beleuchtet. Sie sorgen für Vorweihnachtsstimmung und warmes Licht in der dunklen Jahreszeit. Auch die Blick-Community zeigt jedes Jahr, wie sie Haus und Garten schmückt und erstrahlen lässt.

Darum gehts Vorweihnachtszeit: Häuser und Gärten erstrahlen dank kreativer Weihnachtsbeleuchtung in der Schweiz

Beliebte Weihnachtshäuser ziehen Besucher an und fördern nachbarschaftliches Miteinander

Blick sucht festliche Lichtparadiese – Leser können sich ab sofort melden

Corine Turrini Flury Redaktorin Wohnen

Es glitzert, leuchtet und blinkt wieder: Die Weihnachtsbeleuchtungen sind eingeschaltet und sorgen für Licht in der dunklen Jahreszeit. Für manche sind die Beleuchtungen Lichtverschmutzung und unnötiger Stromverbrauch. Für ganz viele ist die Vorweihnachtszeit mit den Weihnachtsbeleuchtungen aber eine schöne Einstimmung auf Weihnachten oder es ist für sie eine Tradition, die sie lieben und pflegen. Mit viel Herzblut und Aufwand schmücken und beleuchten sie in der Vorweihnachtszeit Haus und Garten.

Einstimmung auf die Weihnachtszeit und Begegnungen

Da leuchten mancherorts dank moderner Elektrotechnik fast schon künstlerische Inszenierungen mit Lichteffekten an privaten Häusern und in Gärten strahlen Weihnachtsmänner, Engel, Rentiere und Sterne um die Wette. Familie und Freunde treffen sich bei Punsch zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit oder Nachbarn erfreuen sich beim Abendspaziergang an den geschmückten und hell erleuchteten Häusern und Gärten und kommen ins Gespräch. Mancherorts sind solch liebevoll und aufwendig gestaltete «Weihnachtshäuser» weitherum bekannt und ziehen in der Vorweihnachtszeit kleine und grosse Besucher an.

Blick im Advent unterwegs in der Schweiz

Auch die Blick-Leserschaft zeigt jedes Jahr, wie sie ihr eigenes Weihnachtsparadies in der Vorweihnachtszeit schmückt und wie sie es erstrahlen lässt. Ob beim Ehepaar Bürki im Emmental oder in Morgarten ZG beim Ehepaar Schön, im Kanton Aargau im «Weihnachtshaus» der Familie Giller in Rupperswil oder beim Rentnerpaar Ketterer im Kanton St. Gallen. Blick hat über die Jahre immer wieder Blick-Leserinnen und -Lesern Besuche abgestattet und über ihre zauberhaften und ausgefallenen Adventsbeleuchtungen berichtet.

Zeig Blick dein Weihnachtsparadies

Das möchten wir auch dieses Jahr wieder machen und diese beliebte Tradition mit weihnachtlichem Lichterzauber im Advent weiterführen. Ab sofort kann sich die Blick-Community wieder melden und vielleicht ist dein leuchtendes Weihnachtsparadies dieses Jahr auf Blick zu sehen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos