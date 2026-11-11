Früher war er ein ganz gewöhnliches Möbelstück, heute ist er bei Designfans begehrt: Der Holzstuhl «Rex» aus dem ehemaligen Jugoslawien erlebt ein Comeback. Für alte Exemplare werden teilweise mehrere Hundert Franken verlangt. Vielleicht steht auch bei dir noch einer im Keller?

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Ein alter Holzstuhl, der seit Jahren auf dem Estrich verstaubt? Oder ein Klappstuhl, den die Grosseltern früher im Wohnzimmer stehen hatten? Bevor du solche Möbel entsorgst, lohnt sich manchmal ein zweiter Blick. Denn was auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, kann sich als gesuchter Designklassiker entpuppen.

Ein Beispiel dafür ist der «Rex». Der schlichte Holzstuhl war einst in vielen Haushalten zu finden. Heute interessieren sich Sammler und Liebhaber von Vintage-Möbeln für das Modell. Und das kann sich auch im Preis bemerkbar machen.

Für einen alten Holzstuhl werden Hunderte Franken verlangt

Wie das serbische Portal «Blic Žena» berichtet, tauchen auf Online-Verkaufsplattformen erstaunliche Angebote auf. Auf einem kroatischen Portal wurde beispielsweise ein Set aus zwei «Rex»-Klappstühlen und einem passenden Tisch für 1280 Euro angeboten.

Ein anderer Verkäufer verlangte für einen einzelnen Stuhl 480 Euro, für zwei Exemplare zusammen 900 Euro. Umgerechnet sind das mehrere Hundert Franken für einen Stuhl, der ursprünglich als erschwingliches Alltagsmöbel gedacht war.

Allerdings ist Vorsicht angebracht: Bei diesen Beträgen handelt es sich um Angebotspreise. Ob die Möbel tatsächlich für so viel Geld verkauft werden, ist nicht bekannt.

Ein Designklassiker aus den 1950er-Jahren

Hinter dem «Rex» steckt der slowenische Architekt und Designer Niko Kralj (1920–2013). Er entwickelte den Stuhl in den 1950er-Jahren während seiner Tätigkeit beim Möbelhersteller Stol Kamnik. Die erste Version entstand 1953. Damals liessen sich die Stühle bereits platzsparend stapeln. Einige Jahre später entwickelte Kralj das Modell weiter. 1957 entstand die bekannte Klappversion.

Das Besondere daran war die Kombination aus schlichtem Design und praktischer Funktion. Der Stuhl bestand aus geformtem Sperrholz, liess sich zusammenklappen und benötigte dadurch wenig Stauraum. Die geschwungenen Armlehnen, die charakteristischen Öffnungen in der Rückenlehne und die klaren Linien machten ihn unverwechselbar.

Mehr als zwei Millionen Exemplare produziert

Was heute als Designklassiker gilt, war ursprünglich für den Alltag gedacht. Kralj wollte Möbel entwerfen, die funktional, langlebig und für möglichst viele Menschen erschwinglich waren. Mit Erfolg: Im Laufe der Jahrzehnte wurden nach verschiedenen Berichten mehr als zwei Millionen Exemplare des «Rex» hergestellt.

Der Stuhl wurde weit über die Grenzen des damaligen Jugoslawiens hinaus bekannt und gilt heute als eines der wichtigsten Beispiele slowenischen Industriedesigns.

Auch international erregte der Entwurf Aufmerksamkeit. Der «Rex» wird immer wieder im Zusammenhang mit bedeutenden Designsammlungen und Museen genannt.

Warum alte Möbel plötzlich wieder gefragt sind

Der «Rex» passt zu einem Einrichtungstrend, bei dem Möbel mit Geschichte eine wichtige Rolle spielen. Statt ausschliesslich auf neue Produkte zu setzen, kombinieren viele Menschen moderne Einrichtungen mit einzelnen Vintage-Stücken.

Besonders beliebt sind Möbel aus Holz, mit klaren Formen und einem zeitlosen Erscheinungsbild. Genau diese Eigenschaften bringt der «Rex» mit. Hinzu kommt seine praktische Seite: Der Stuhl lässt sich zusammenklappen und eignet sich damit auch für kleinere Wohnungen.

Interessant ist zudem, dass der Klassiker nicht vollständig vom Markt verschwunden ist. Das Modell wird bis heute in neuen Ausführungen hergestellt. Für Sammler sind jedoch vor allem ältere Exemplare interessant.

Hast du so einen Stuhl zu Hause? Darauf solltest du achten

Nicht jeder alte Klappstuhl ist automatisch ein wertvolles Sammlerstück. Wer ein vermeintliches «Rex»-Modell besitzt, sollte deshalb einige Dinge überprüfen: Entscheidend sind unter anderem der Zustand des Holzes, die Stabilität der Konstruktion und das Alter des Möbelstücks. Auch Herstellerkennzeichnungen können Hinweise darauf geben, wann und wo der Stuhl produziert wurde.

Besonders bei älteren Originalen lohnt es sich, vor einem Verkauf genauer zu recherchieren. Ein Vergleich mit ähnlichen Angeboten auf spezialisierten Vintage-Plattformen kann eine erste Orientierung geben.

Und noch ein Tipp: Wer einen alten Designstuhl entdeckt, sollte ihn nicht vorschnell abschleifen, neu lackieren oder anderweitig verändern. Bei Sammlerstücken kann eine unsachgemässe Restaurierung den Wert mindern.

Ob dein alter Holzstuhl tatsächlich mehrere Hundert Franken wert ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber vielleicht lohnt sich beim nächsten Aufräumen im Keller oder auf dem Estrich ein genauerer Blick auf die vermeintlich ausgedienten Möbel.

Dieser Artikel erschien erstmals auf zena.blic.rs, dem Lifestyle-Portal des serbischen Mediums Blic, das zur internationalen Ringier-Gruppe gehört.