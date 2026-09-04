Nur weil alles blitzblank ist und glänzt, heisst das noch lange nicht, dass es auch wirklich sauber ist: In einem Spülbecken sollen mehr Keime sein, als im Bad. Dabei bereiten wir in der Küche täglich unsere Speisen zu.

Das sind die 7 häufigsten Fehler, die man beim Putzen der Küche macht

Das sind die 7 häufigsten Fehler, die man beim Putzen der Küche macht

Sonja Zaleski-Körner

Ab und an braucht jede Küche eine ordentliche Grundreinigung. Der tägliche Abwasch und die Beseitigung von Lebensmittelresten auf Arbeitsflächen und Böden sollten aber immer sofort erledigt werden. Das reduziert die Keimbildung, und so bleibt die Küche stets sauber und ist parat für den nächsten Einsatz.

Durch das Kochen und Zubereiten von Mahlzeiten bilden sich schnell Fettflecken auf Herdplatten und in der Mikrowelle. Im Backofen kommt es häufig zu eingebrannten Krusten. Und auch ein viel genutzter Kühlschrank, der Abfalleimer und das Spülbecken müssen regelmässig geputzt werden, um hygienisch zu bleiben.

Doch bei der Reinigung werden häufig Fehler gemacht, die zur Keimbildung und -verteilung führen. Diese können sogar gesundheitsschädigend sein. Wer die folgenden Fehler vermeidet, bei dem glänzt die Küche nicht nur, sondern ist sie auch wirklich sauber.

Fehler 1: Falsche Technik beim Wischen

Nicht nur für die Küche, sondern generell ist es wichtig, zu wissen, wie man richtig putzt. Einfach mit einem Tuch und Putzmittel Schmutz und Keime von A nach B zu verteilen, indem man planlos hin und her wischt, ist falsch. Besser ist es, strukturiert in Schlangenlinien mit einem frisch unter dem warmen Wasser ausgespülten Lappen und neu aufgesprühtem Reinigungsmittel vorzugehen. So stellt man sicher, dass die Flächen am Ende wirklich sauber sind.

Fehler 2:Dem Reinigungsmittel keine Zeit zum Wirken geben

So rasch, wie die meisten Putzmittel aufgesprüht sind, so schnell sind sie auch wieder weggewischt. Dies ist jedoch nicht sehr effektiv. Geben Sie dem Mittel etwas Zeit, damit es seine volle Wirkung entfalten und antibakteriell wirken kann. Fünf bis zehn Minuten sind empfehlenswert.

Fehler 3:Oberflächen, die oft vergessen werden

Nicht nur Spülbecken, Arbeitsplatten und Böden müssen geputzt werden. Auch alle Flächen, die man mit den Händen berührt, sollten nicht vergessen gehen: Wasserhähne, Griffe von Schränken, Schubladen und die Klinken an den Türen. Gerade dort befinden sich viele Keime, die leicht auf andere Menschen übertragen werden können.

Fehler 4:Abfalleimer nie putzen

In den Abfalleimern, insbesondere vom Biomüll, bilden sich Schimmelpilze, die sich leicht in der Luft verteilen. Die Sporen sollte man keinesfalls einatmen, denn sie können Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen verursachen, nach längerer Belastung sogar Asthma. Daher sollten Mülleimer einmal pro Woche geputzt werden – auch der Deckel, insbesondere die Unterseite, bedarf gründlicher Reinigung.

Fehler 5:Kaffeemaschine nur heiss durchspülen

Wer eine Kaffeemaschine besitzt, sollte diese etwa einmal im Monat reinigen: Nicht nur die äusseren Teile, insbesondere das Innere sollte sauber gehalten werden. Ausser heissem Durchspülen mit Wasser kann man die abnehmbaren Teile regelmässig in Seifenlauge einlegen, um die Kaffeemaschine hygienisch sauber zu halten. Auch das Durchspülen mit ein wenig Essigessenz tötet Keime ab und löst Kalk, anschliessend sollte noch einige Male klares Wasser durch die Maschine laufengelassen werden.

Fehler 6:Putz-Utensilien falsch reinigen

Utensilien, die häufig Feuchtigkeit ausgesetzt werden, bieten Keimen eine Brutstätte: der Schwamm, das Putztuch am Spülbecken, Handtücher, sowie der Wischmopp. Wenn man darauf achtet, sie regelmässig auszutauschen oder zu reinigen, verhindert man dies. Schwämme sollten bereits nach einer Woche entsorgt werden, da sie durch die Feuchtigkeit in ihrem Inneren schnell krankheitserregende Bakterien ansiedeln. Lappen und Geschirrtücher sollten in der Waschmaschine bei mindestens 60 Grad mit einem Schuss Essig gewaschen werden.

Fehler 7:Zu häufig Desinfektionsmittel benutzen

Nur mit Bedacht sollte man die aggressiven Desinfektionsmittel nutzen, denn zu häufiges Desinfizieren greift die Hautflora an und macht anfälliger für Allergien. Normale Reiniger und Scheuermittel genügen für die Küche in einem kleinen Haushalt völlig, wenn regelmässig geputzt wird.

5 Rezepte für selbstgemachte Reinigungsmittel 1. Zitronenreiniger für die Spülmaschine 3 Bio-Zitronen, Kerne entfernen, in Stücke schneiden

400 ml Wasser

100 ml Essig (z.B. naturtrüber Apfelessig)

180 g Speisesalz

1 EL Natron Alles in eine hohe Pfanne geben (schäumt), erhitzen, rühren, für 15–20 Minuten köcheln lassen, in Mixer geben bis cremige Konsistenz Anwendung: Ca. 1 EL in Kammer der Geschirrspülmaschine geben und Maschine laufen lassen Videoanleitung auf Youtube-Channel «Ohlala und Solala» 2. Allzweck-Orangenreiniger zum Reinigen von Flächen (Küche, Spiegel, Fenster) Bio-Orangen (Menge nach Bedarf)

Naturklarer Apfelessig (5% Säure) Orangen schälen und Orangenschalen in Einmachglas geben, Glas mit Apfelessig auffüllen und darauf achten, dass alle Orangenschalen mit Essig bedeckt sind (sonst oxidieren sie), für zwei bis drei Wochen ruhen lassen, absieben Anwendung: Auf schmutzige Fläche sprühen, mit Tuch abwischen Videoanleitung auf Youtube-Channel «Ohlala und Solala» 3. Abflussreiniger 3 EL Natron

1 Glas Essig Anwendung: Natron in Abfluss streuen, Essig nachschütten, Mund und Nase bedecken, mit heissem Wasser nachspülen Videoanleitung auf Youtube-Channel «Joannas Essentials» 4. Schneidbrettreiniger Speisesalz

Zitrone Anwendung: Speisesalz auf Schneidebrett streuen, Zitrone halbieren und mit einer Hälfte über das Brett reiben, mit Wasser abwaschen Aus: «Putzen ganz natürlich!» von Fern Green (Sachbuch) 5. Teppichreiniger 200 g Natron

ca. 20 Tropfen Zitronenöl Zutaten miteinander vermischen Anwendung: Auf den Teppich aufstreuen, über Nacht einwirken lassen, absaugen Videoanleitung auf Youtube-Channel «Joannas Essentials» 1. Zitronenreiniger für die Spülmaschine 3 Bio-Zitronen, Kerne entfernen, in Stücke schneiden

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