Das Badezimmer ist der feuchteste Raum im Haushalt. Darum ist es auch eine Brutstätte für Bakterien. Achtet deshalb darauf, dass ihr diese 7 Hygienefehler im Badezimmer vermeidet.

1/13 Vor allem jetzt während Corona-Zeiten ist regelmässiges Händewaschen wichtig. Egal, ob nach dem Stuhlgang, vor dem Essen oder nach dem Nachhausekommen. Foto: Getty Images

Darum gehts Fehler im Badezimmer beeinträchtigen die Hygiene und Sauberkeit

Regelmässiges Lüften verhindert Schimmelbildung nach dem Duschen

Zahnbürsten sollten alle drei Monate ersetzt werden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Milena Gähwiler

Das Badezimmer ist unter anderem ein Ort, um sich zu reinigen: Sei es übers Duschen, Baden, Zähneputzen, Hände- oder Gesichtswaschen.

Obwohl wir beim Verlassen des Badezimmers sauber sind, bleibt die Frage: Wie sauber ist der Raum selbst wirklich? Während wir uns im Badezimmer aufhalten, passieren nämlich häufig Fehler, die es für ein hygienisch sauberes Badezimmer zu vermeiden gilt.

Fehler 1: Zu seltenes Händewaschen

Vor allem jetzt ist regelmässiges Händewaschen wichtig. Wir wissen, wie schnell Viren und Bakterien sich verbreiten können. Egal, ob nach dem Stuhlgang, vor dem Essen oder nach dem Nachhausekommen – man sollte sich lieber einmal mehr die Hände waschen.

Fehler 2: Pflegeprodukte offen lassen

Pflegeutensilien wie Shampoo, Deo oder Zahnpasta sollten nicht über eine längere Zeit geöffnet bleiben. Sie sammeln so Bakterien und Staub an. Zudem verkürzt es die Haltbarkeit der Produkte.

Fehler 3: Badeutensilien nicht reinigen und ersetzen

Wann habt ihr das letzte Mal Ihre Klobürste gereinigt? Viele wissen die Antwort auf diese Fragen nicht. Denn waschen wir gewisse alltägliche Gegenstände im Badezimmer viel zu selten. Vor allem nasse Gegenstände können schnell Bakterien und Keime anziehen.

Aus diesem Grund sollten gewisse Dinge im Badezimmer regelmässiger ausgewechselt werden:

Zahnbürste: etwa alle drei Monate ersetzen

etwa alle drei Monate ersetzen Rasierklinge: etwa alle zwei bis drei Wochen ersetzen

etwa alle zwei bis drei Wochen ersetzen Haarbürste: etwa alle sechs Monate ersetzen

etwa alle sechs Monate ersetzen Klobürste: etwa alle sechs Monate ersetzen

etwa alle sechs Monate ersetzen Duschvorhang: etwa jeden Monat waschen und alle sechs Monate ersetzen

etwa jeden Monat waschen und alle sechs Monate ersetzen Badetücher: etwa alle drei Tage wechseln und alle fünf Jahre ersetzen

Fehler 4: Nicht Lüften

Besonders nach einer warmen Dusche oder einem heissen Bad sammelt sich viel Wasserdampf im Badezimmer an. Um Schimmel und andere Unannehmlichkeiten zu vermeiden, lohnt es sich deshalb, nach dem Duschen oder Baden das Zimmer zu lüften.

Fehler 5: Klodeckel beim Spülen offen lassen

Beim Spülen der Toilette sollte der Klodeckel stets geschlossen sein. Während dem Vorgang können nämlich kleine Wassertröpfchen bis zu zwei Meter aus dem Klodeckel spritzen.

Fehler 6: Toilette zu selten putzen

Unsere Toilette benutzen wir tagtäglich. Es ist also nicht schwer herzuleiten, dass das Klo mehr als einmal im Monat geputzt werden sollte. Experten raten sogar zu mehrfachem Putzen in der Woche. Dabei ist Regelmässigkeit wichtiger als die Stärke des Putzmittels. Aus diesem Grund können Klosteine eine gute Lösung darstellen.

Fehler 7: Smartphone mit auf die Toilette nehmen

Es wurde nachgewiesen, dass sich auf unseren Smartphones Tausende von bakterienähnlichen Lebewesen tummeln. Das kommt teilweise daher, dass wir unsere Smartphones fast überallhin mitnehmen. Auch auf die Toilette. Das sollte generell bei Gegenständen, welche nicht ins Badezimmer gehören, wie Bücher und Zeitschriften, ebenfalls vermieden werden. Im Badezimmer fangen diese Gegenstände viele Keime auf.