Heute startet die grosse Tech Hunt! Wer die Hinweise der drei Energy-Hosts Vivi, Yannick und Roger entschlüsselt, räumt tolle Preise ab und kämpft im Finale um einen 5000-Franken-Gutschein von MediaMarkt. So gehts!

Mach mit bei der grössten Tech-Jagd der Schweiz

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Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von MediaMarkt

Ein geheimer Code, ein verschlossener Tresor und die Chance auf einen MediaMarkt-Gutschein im Wert von 5000 Franken. Setz dir deine Detektivmütze auf und räume bei der Tech Hunt ab.

Den Hints der Hosts auf der Spur

Die Energy-Radiohosts Vivi, Yannick und Roger haben ihre absoluten Wunsch-Gadgets ausgewählt. Deine Aufgabe? Finde heraus, welches konkrete Produkt von welcher Marke sich die drei geschnappt haben.

Hinweise finden, mitraten und gewinnen

Die Hinweise auf die Wunschprodukte findest du ab heute bis Freitag im Radio und auf den Social-Media-Kanälen bei Energy, in der MediaMarkt-App und direkt in allen MediaMarkt-Stores der Deutschschweiz. Doch wir greifen dir schon jetzt unter die Arme und verraten exklusiv die ersten heissen Spuren:

Hilft dir, den Rest der Welt auszublenden. Marke: S _ _ _

Lässt sich nicht nur aufklappen, sondern auch komplett umdrehen. Marke: _ _

Entfaltet sich zu einem grösseren Bildschirm. Marke: S _ _ _ _ _ _

Showdown am 28. August

Pro Wunschprodukt werden drei Gewinner gezogen. Insgesamt stauben bei der Tech Hunt also neun glückliche Spürnasen ihr erratenes Produkt ab und sichern sich zusätzlich das begehrte Ticket für das grosse Finale. Am 28. August steigen die neun Auserwählten im MediaMarkt Sihlcity in Zürich in den Ring, um den Tresor-Code zu knacken und den Hauptpreis einzustreichen: einen MediaMarkt-Gutschein im Wert von 5000 Franken! Die Tech Hunt ist eröffnet – viel Glück!