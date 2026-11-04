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Experte über hybride Kriegsführung
Wie verwundbar ist die neutrale Schweiz?

Sabotage, Drohnen und Cyberangriffe nehmen zu: Russland testet den Westen gezielt unterhalb der Kriegsschwelle. Wie gefährlich ist diese Grauzone für die NATO und wie verwundbar ist die Schweiz? ETH-Sicherheitsexperte Jascha Heynen ordnet die Bedrohung ein.
Publiziert: 04.11.2026 um 12:24 Uhr
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Fabio Schmid und Jonas Salvisberg
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