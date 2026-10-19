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Herbst-Dunkelheit am Morgen
So kommst du fit und munter aus dem Bett

Warum fällt uns das Aufstehen im Herbst so schwer? Jens Acker, Chefarzt der Klinik für Schlafmedizin in Baden, erklärt im Podcast «Durchblick», wie die morgendliche Dunkelheit uns beeinflusst und welche Tricks das Aufstehen erleichtern.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Jonas Salvisberg und Jasmin Wernli

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Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

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