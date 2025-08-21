In Corcelles NE ersticht ein Mann (52) seine Frau (†47), Töchter (†3 und †10) und das Büsi. Femizide häufen sich dieses Jahr in der Schweiz. Im internationalen Vergleich erschüttern die Schweizer Zahlen. Warum? Antworten im Podcast.

Olivia Ruffiner Redaktorin

Das Jahr 2025 zeichnet sich als ein besonders düsteres Jahr für häusliche Gewalt in der Schweiz ab. Ein weiterer Femizid im Kanton Neuenburg erschütterte am Dienstag die Bevölkerung. Ein Mann erstach mutmasslich seine Ex-Frau, die beiden Töchter und das Büsi. Bundesrätin Baume-Schneider reagiert im Radio SRF bestürzt: «Jeder Femizid ist einer zu viel», sagt sie.

In der Schweiz sterben Frauen, verglichen mit anderen Ländern, deutlich häufiger durch die Hand ihres Vaters, Mannes oder Sohnes. Was machen wir falsch? Was hat Alltagssexismus damit zu tun? Und was müsste auf politischer Ebene passieren? Darüber spricht Moderatorin Sina Albisetti in dieser Folge mit Blertë Berisha, Co-Geschäftsleiterin der Dachorganisation Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein (DAO).

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung