Erich Gysling zu den Angriffen auf Saudi-Arabien

Mehrere Angriffe auf saudische Flughäfen, zahlreiche Tote und Verletzte: Die Huthi verschärfen den Konflikt mit Saudi-Arabien. Welche Ziele verfolgen sie und wie gross ist die Gefahr einer regionalen Eskalation? Das erklärt Erich Gysling im Podcast «Durchblick».

Jasmin Wernli Projektleiterin Formate RMS

«Die Huthi kommen mit ihren Raketen offenkundig durch» – mit diesen Worten beschreibt Nahost-Experte Erich Gysling die Schwachstellen der saudischen Luftabwehr. Ausgerechnet Saudi-Arabien, eine der militärisch stärksten Mächte der Region, gerät zunehmend unter Druck. Was wollen die Huthi mit ihren Angriffen erreichen? Und weshalb gelingt es dem Königreich nicht, die Bedrohung in den Griff zu bekommen?

Im Podcast «Durchblick» ordnet Erich Gysling die Eskalation ein und erklärt, welche Rolle der Iran tatsächlich spielt. Sind die Huthi bloss ein verlängerter Arm Teherans oder verfolgen sie längst eigene Ziele? Wie gross ist die Gefahr, dass aus den Angriffen ein Flächenbrand im Nahen Osten wird? Und welche Möglichkeiten bleiben Saudi-Arabien, wenn militärische Vergeltung den Konflikt weiter anheizen könnte?

Die Folgen reichen womöglich weit über die Region hinaus. Denn die Huthi können auch eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt bedrohen.

Ein Gespräch über Macht, Vergeltung und die Frage, wie nah der Nahe Osten an einer weiteren Eskalation steht.

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