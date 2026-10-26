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Cyber-Experte ordnet ein
Macht sich die KI selbstständig?

Die PHP-Sicherheitslücke hält die Welt in Atem. Die Lücke wurde durch eine KI entdeckt. Was aber, wenn solche Lücken von Hackern entdeckt werden und droht sich die KI zu verselbstständigen? Der Cyber-Experte Ben Stock vom CISPA ordnet die Risiken im Podcast «Durchblick» ein.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Jonas Salvisberg und Fabio Schmid
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Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

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