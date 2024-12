ADHS-Trend bei Erwachsenen Hype oder doch unterschätzte Diagnose?

5 Prozent aller Schweizerinnen und Schweizer haben ADHS. Was bedeuten diese vier Buchstaben und warum sprechen so viele davon? Ist es nur eine Modekrankheit oder steckt mehr hinter dem sogenannten Zappelphiipp-Syndrom? Antworten gibts in der neusten Folge «Durchblick».