Mehr als 20 Jahre lang schrieben sich Albert Einstein und Marie Curie persönliche Briefe. Nun wurden sie erstmals in einem Buch vereint. Einige waren noch immer radioaktiv. Auch die ETH Zürich spielte bei der Spurensuche eine Rolle.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Es sind Briefe, die einen ungewöhnlich persönlichen Einblick in das Leben zweier Wissenschaftslegenden geben. Albert Einstein (1879–1955) und Marie Curie (1867–1934) tauschten sich über zwei Jahrzehnte lang aus. Sie schrieben über ihre Forschung, persönliche Sorgen und politische Entwicklungen. Doch als die historischen Dokumente für eine Buchveröffentlichung zusammengetragen wurden, machten die Forschenden eine überraschende Entdeckung: Einige Briefe waren noch immer radioaktiv.

Die polnische Autorin Ewa Łabno-Falęcka hat den Briefwechsel aus den Jahren 1911 bis 1932 in einem Buch zusammengeführt. Dafür musste sie mit ihrem Team Archive auf mehreren Kontinenten durchsuchen. Die Dokumente waren über Jahrzehnte verstreut gewesen. Auch die ETH Zürich spielte dabei eine Rolle.

Die Briefe mussten zuerst dekontaminiert werden

Besonders ungewöhnlich verlief die Suche in Paris. Dort stellte sich heraus, dass Briefe von Marie Curie radioaktiv belastet waren. Bevor sie untersucht und digitalisiert werden konnten, mussten sie dekontaminiert werden. Das bestätigt die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, wo die Autorin ihre Arbeit im September 2026 vorstellte.

Die Erklärung liegt in Curies wissenschaftlicher Tätigkeit. Die zweifache Nobelpreisträgerin hatte jahrzehntelang mit radioaktiven Stoffen gearbeitet. Gemeinsam mit ihrem Mann Pierre Curie entdeckte sie 1898 die Elemente Polonium und Radium. Dass ihre persönlichen Gegenstände und Aufzeichnungen teilweise bis heute radioaktiv belastet sind, ist bekannt.

Die Briefe sind deshalb nicht nur historisch wertvoll, sondern auch aussergewöhnliche Zeugnisse einer Zeit, in der die Gefahren radioaktiver Strahlung noch längst nicht vollständig verstanden waren.

Die Spur führte auch in die Schweiz

Um die Korrespondenz zusammenzutragen, recherchierte die Autorin unter anderem in der französischen Nationalbibliothek, im Musée Curie in Paris, an der Hebräischen Universität Jerusalem und an der Princeton-Universität in den USA. Auch an der ETH Zürich wurden Dokumente aufgespürt. Die Hochschule gehört damit zu den Institutionen, deren Archive zur Rekonstruktion des Briefwechsels beitrugen.

Die Europa-Universität Viadrina spricht von insgesamt 27 persönlichen Briefen und einer Postkarte, die zusammengetragen wurden. Der Albert Einstein Discovery Center Ulm, der im Oktober ebenfalls eine Buchvorstellung organisierte, nennt dagegen 25 Briefe und eine Postkarte. Die Angaben zur genauen Anzahl unterscheiden sich somit je nach Quelle.

Die Veröffentlichung trägt den Titel «Maria Skłodowska-Curie, Albert Einstein: Briefe (1911–1932)» und erschien 2026 in mehreren Sprachen, darunter Deutsch.

Einstein verteidigte Curie gegen öffentliche Angriffe

Begonnen hatte die besondere Beziehung im Oktober 1911. Damals begegneten sich Einstein und Curie bei einer wissenschaftlichen Konferenz in Brüssel. Zu dem Treffen waren einige der bedeutendsten Physiker ihrer Zeit eingeladen.

Einstein war zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt, Curie bereits 43. Wenige Wochen nach ihrer Begegnung schrieb er ihr den ersten Brief.

Für die Wissenschaftlerin war es eine schwierige Zeit. Französische Zeitungen berichteten über eine angebliche Liebesaffäre mit dem verheirateten Physiker Paul Langevin. Curie wurde öffentlich angefeindet, obwohl sie gerade ihren zweiten Nobelpreis erhielt.

Einstein stellte sich hinter seine Kollegin. Er ermutigte sie, die gehässigen Presseberichte nicht an sich heranzulassen, und brachte seine Bewunderung für ihren Verstand, ihre Entschlossenheit und ihre Aufrichtigkeit zum Ausdruck.

Aus dem wissenschaftlichen Kontakt entwickelte sich eine Freundschaft, die mehr als 20 Jahre überdauerte.

Sie planten Wanderungen in den Schweizer Alpen

Die Briefe zeigen, dass sich die beiden nicht nur über komplizierte physikalische Fragen austauschten. Auch private Angelegenheiten fanden darin Platz. So planten sie gemeinsame Wanderungen in den Schweizer Alpen. Einstein lud Curie ausserdem ein, seine Familie zu besuchen. In einem Brief entschuldigte er sich sogar für seine manchmal etwas grobe Art.

Curie wiederum besprach mit ihm berufliche Entscheidungen. Daneben beschäftigten sich beide mit wissenschaftlichen Fragen, etwa mit Röntgenstrahlen und deren Verhalten in Kristallen.

Die Korrespondenz zeigt zwei Menschen, die sich gegenseitig schätzten und vertrauten – trotz ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten und Lebenswege.

Der zunehmende Antisemitismus beschäftigte Einstein

Mit den Jahren wurden die Themen ernster. In den 1920er-Jahren engagierten sich beide in der Internationalen Kommission für geistige Zusammenarbeit des Völkerbunds. Das Gremium sollte den Austausch zwischen Wissenschaftlern und Intellektuellen verschiedener Länder fördern.

Einstein erwog zeitweise, sich aus der Kommission zurückzuziehen. Gleichzeitig machte ihm der wachsende Antisemitismus in Deutschland zunehmend zu schaffen. Curie versuchte zunächst, ihn von einem Rückzug abzubringen.

Die Briefe dokumentieren damit auch die politischen Spannungen jener Zeit. Sie zeigen, wie sehr sich die beiden Wissenschaftler neben ihrer Forschung mit gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzten.

Eine Frage ihrer Tochter brachte die Recherche ins Rollen

Dass Ewa Łabno-Falęcka die historischen Briefe überhaupt zusammengetragen hat, geht auf eine ungewöhnliche Frage ihrer Tochter zurück. Diese wollte wissen, ob ihre Mutter gewusst habe, dass Marie Curie zu den ersten Frauen Europas mit einem Lastwagenführerausweis gehörte.

Tatsächlich setzte Curie während des Ersten Weltkriegs mobile Röntgengeräte ein, um verwundeten Soldaten an der Front zu helfen. Dafür nutzte sie entsprechend ausgestattete Fahrzeuge. Die Frage weckte das Interesse der Autorin an der Wissenschaftlerin. Aus der Beschäftigung mit Curies Leben entwickelte sich schliesslich die aufwendige Suche nach ihrem Briefwechsel mit Einstein.

Das Ergebnis ist weit mehr als eine Sammlung historischer Dokumente. Die Briefe erzählen von Freundschaft, gegenseitigem Respekt und wissenschaftlicher Neugier. Und sie zeigen, dass selbst zwei der grössten Genies der Geschichte Menschen mit Sorgen, Zweifeln und persönlichen Herausforderungen waren.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.