Armut, Krankheit und Einsamkeit bestimmen den Alltag vieler älterer Menschen im westafrikanischen Land Togo. Die Basler Sängerin Nubya besucht sie als Botschafterin des Schweizerischen Roten Kreuzes – und erlebt, wie Seniorenklubs neuen Lebensmut schenken.

Darum gehts Die Basler Sängerin Nubya besucht als Botschafterin des Schweizerischen Roten Kreuzes Togo

Viele ältere Menschen in Togo leben in Armut, sind krank oder leiden unter Einsamkeit

Zehn Seniorenklubs bieten Gemeinschaft und Gesundheitskontrollen, bis 2028 sollen 60 hinzukommen

Andrea Germann

Es ist drückend heiss im kleinen Betonhaus in Baguida, einem Küstenvorort der togolesischen Hauptstadt Lomé in Westafrika. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei über 90 Prozent, es riecht nach ­Gewürzen. «Können Sie für mich singen?», fragt Kossi Darrah. Nubya (52) setzt sich neben ihn auf die schmale Holzbank und stimmt «Amazing Grace» an. Zum dritten Mal ist die Basler Soulmusikerin als Botschafterin des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) im Ausland unterwegs, erstmals in diesem west­afrikanischen Land. Darrahs trübe Augen blicken ins Leere. Dann richtet sich der 69-Jährige auf, summt leise mit und wiegt den Oberkörper ­lächelnd im Takt.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Vor 16 Jahren begann Darrahs Sehvermögen nachzulassen. Ärzte stellten einen erhöhten Augeninnendruck fest. Weil er sich weder Medikamente noch eine Operation leisten konnte, erblindete der ehemalige Lehrer vollständig. Seither ist er im Alltag auf Hilfe angewiesen. Einen Blindenstock lehnt er ab: «Sonst würde ich mein Schicksal akzeptieren.» Nubya hört nachdenklich zu. «Viele von uns gehen wegen Kleinigkeiten zu einer medizinischen Abklärung. Menschen wie Darrah brauchen dringend Hilfe und können sich diese nicht leisten», sagt sie. Für Betroffene bietet das Togolesische Rote Kreuz augenmedizinische Abklärungen an. 700 Menschen, die an grauem Star erkrankt sind, können operiert werden.

Ein Ort der Gemeinschaft

Darrahs Frau Rita Nikoe (66) zeigt ­Nubya Körbe mit Chilis und Ademe-Blättern, einem Malvengewächs, das Jutefasern liefert und dessen Blätter wie Spinat zubereitet werden. Beides verkauft sie auf dem Markt. Die SRK-Botschafterin nimmt einen Stängel in die Hand, während Rita Nikoe erzählt, dass sie damit umgerechnet knapp drei Franken pro Tag verdient. Das reiche nur für eine Mahlzeit.

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Seit drei Jahren besucht Kossi Darrah wöchentlich einen der zehn «Clubs des Aînés Engagés», der Klubs der engagierten Senioren, die das Schweizerische und das Togolesische Rote Kreuz gemeinsam aufgebaut haben. Bis 2028 sollen 60 weitere entstehen. Dort trifft er Gleichaltrige, macht Sport, singt und spielt, erhält Ratschläge zu Ernährung und Gesundheit und lässt Blutdruck, Blutzucker und Gewicht kontrollieren. Monatlich unterstützen Freiwillige das Ehepaar im Haushalt. Im Klub habe er gelernt, besser auf sich zu achten, erzählt Darrah. Früher habe er Alkohol getrunken, heute verzichte er darauf und esse abends Früchte. «Ich habe die Kraft wiedergefunden, die mir gefehlt hat», sagt er leise. «Ohne das Rote Kreuz würde ich heute nicht mehr leben.»

Leben unter dem Existenzminimum

Am nächsten Morgen holpert der Geländewagen durch Lomé. Während sich hupende Motorräder durch den Verkehr schlängeln, beobachtet Nubya das Treiben. «Die Menschen hier zeigen eine Offenheit – das erinnert mich an Nigeria», erzählt die Sängerin, deren Vater aus dem westafrikanischen Land stammte. Nubya wurde in Basel geboren, verbrachte aber die Zeit zwischen ihrem sechsten Lebensmonat und dem Alter von zweieinhalb Jahren in Nigeria, bevor sie mit ihrer Mutter nach Basel zog. Mit zwölf Jahren kehrte sie erstmals für einen Besuch nach Westafrika zurück. Seither besucht sie ihre Verwandten alle paar Jahre. «Auch in Nigeria sind die Menschen sehr positiv eingestellt, obwohl die meisten wenig bis nichts haben», sagt Nubya. «Für mich ist das eine beeindruckende Lebens­einstellung.»

Nach 20 Minuten hält der Fahrer im Stadtviertel Bé-Kpota. Warmer Regen prasselt auf das Wellblechdach, als Nouratou Adeale (67) Nubya in ihr ­kleines Betonhaus bittet. Drinnen ist es dunkel. «Woher bekommen Sie das Trinkwasser?», fragt Nubya. «Ich muss es kaufen und mit Chlortabletten behandeln», erklärt Adeale. Seit dem Tod ihres Mannes 2018 hat sie kein festes Einkommen. Eine Zeit lang verkaufte sie Schwämme. Doch als ein grösseres Sortiment gewünscht wurde und ihr das Geld dafür fehlte, musste sie auf­hören. Die Witwe ist seit 40 Jahren auf dem linken Auge blind und leidet an Bluthochdruck, Herzproblemen und einem Magengeschwür.

Aus Solidarität wird Freundschaft

Zweimal im Monat besucht Nouratou Adeale einen «Club des Aînés Engagés». Stolz richtet sie ihre rote Klubweste. «Ohne diese Treffen würden viele ältere Menschen allein zu Hause bleiben», weiss sie. «Früher hatte ich niemanden, mit dem ich meine Sorgen teilen konnte. Die Gemeinschaft ist eine grosse Erleichterung für mich.» Inzwischen gibt sie diese Unterstützung als Freiwillige weiter. So auch an diesem Nachmittag. Die Witwe nimmt die Sängerin mit zu einer 70-jährigen Frau in einer Nachbargemeinde. Diese ist auf einen Gehstock angewiesen und kann ihren Hof nur mühsam sauber halten. Als Nouratou Adeale zum Besen greift, packt ihre Schweizer Begleiterin sofort mit an. Gemeinsam fegen sie Mangoblätter vom staubigen Vorplatz. Nouratou Adeale lächelt bei der Arbeit. «Für mich ist sie wie eine Schwester», erklärt die Freiwillige. «Ich helfe ihr gerne.» Die Sängerin ist beeindruckt, mit wie viel Elan Adeale trotz ihrer Beschwerden für andere da ist. «Sie schaut zur Gemeinschaft und gibt selbst so viel weiter», sagt Nubya, bevor sie sich mit einer Um­armung verabschiedet.

Ein unvergesslicher Spirit

Eine halbe Stunde später besucht die Sängerin im Stadtviertel Tokoin Protestant einen Seniorenklub. In einem alten Schulzimmer dröhnt Musik aus den Lautsprechern. Die Mitglieder lachen, tanzen und singen. Nubya mischt sich unter die Menschen und tanzt mit. Als eine Frau erfährt, dass sie Sängerin ist, bittet sie um ein Lied. Wenig später stimmt die Baslerin «Oh Happy Day» an, und kurz darauf singt und klatscht der ganze Raum mit.

Auf dem Weg zum Flughafen von Lomé denkt Nubya an die vielen Begegnungen zurück. «Die Stärke und Lebensfreude dieser Menschen sind eine grosse Inspiration – nicht nur für Togo, sondern für die ganze Welt.» Auch wurde ihr in Togo einmal mehr bewusst, welches Privileg ein gutes Gesundheitssystem bedeutet. Sie fügt an: «Wir müssen uns daran erinnern, dass ältere Menschen ein Leben lang für die jüngere Generation gesorgt und gearbeitet haben. Sie verdienen unsere Unterstützung.»

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