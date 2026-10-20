In der Nacht zum Sonntag, 25. Oktober 2026, werden die Uhren auf Winterzeit umgestellt. Diese scheinbar harmlose Änderung hat überraschend weitreichende Auswirkungen auf unseren Alltag, von Gesundheit bis hin zu Wirtschaft und Justiz.

Darum gehts Zeitumstellung beginnt: Auswirkungen auf Alltag und nicht nur Uhrzeit

Beeinflusst zirkadianen Rhythmus, Wildtiere und sogar richterliche Entscheidungen

3,5 Prozent mehr Notfallpatienten nach Winterzeitumstellung, 6,5 Prozent nach Sommerzeitumstellung

Daniel Macher Redaktor News

In der Nacht auf Sonntag ist es wieder so weit: Die Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt – die Winterzeit beginnt. Was harmlos klingt, hat erstaunlich viele Auswirkungen auf unseren Alltag – und nicht nur auf die Uhrzeit.

Ursprünglich wurde die Zeitumstellung eingeführt, um Strom zu sparen. In den 1970er-Jahren, mitten in der Ölkrise, wollte man durch eine Stunde mehr Tageslicht am Abend den Stromverbrauch für künstliche Beleuchtung senken. Ob das tatsächlich gelingt, ist bis heute umstritten. Manche Studien zeigen kaum Einsparungen, andere – wie eine aktuelle Untersuchung aus der Schweiz – kommen zum Schluss, dass Büros durch die veränderten Lichtverhältnisse etwas Kühlenergie einsparen könnten.

Herzinfarkte, Schlaganfälle und Depressionen

Deutlich klarer sind die Auswirkungen auf unseren Körper: Die Zeitumstellung bringt den sogenannten zirkadianen Rhythmus durcheinander – unseren inneren 24-Stunden-Takt, der Schlaf, Stimmung und Appetit steuert. Das kann spürbare Folgen haben: Nach der Umstellung auf die Winterzeit werden in der Schweiz laut Bundesamt für Statistik 3,5 Prozent mehr Patientinnen und Patienten auf Notfallstationen behandelt. Nach der Umstellung auf die Sommerzeit sind es sogar 6,5 Prozent mehr. Auch Herzinfarkte, Schlaganfälle und depressive Episoden treten etwas häufiger auf.

Nicht nur Menschen leiden unter der Zeitumstellung: Auch Wildtiere geraten dadurch aus dem gewohnten Rhythmus. Der Pendlerverkehr fällt plötzlich wieder in die Dämmerung, wenn Rehe, Hirsche und Wildschweine besonders aktiv sind. Dadurch steigt das Risiko für Unfälle mit Wildtieren.

Schwache Aktienkurse und mehr Waldbrände

Selbst unsere Entscheidungen kann die Zeitumstellung beeinflussen. Studien zeigen, dass Richterinnen und Richter nach der Zeitumstellung tendenziell härter urteilen und längere Strafen verhängen. Auch an den Börsen zeigt sich ein kleiner Effekt: Die Aktienkurse entwickeln sich am Montag nach der Zeitumstellung häufig schwächer.

Sogar Waldbrände können durch die verschobene Uhrzeit begünstigt werden: In den USA entstehen laut einer Studie jedes Jahr rund hundert zusätzliche Feuer, weil Menschen nach der Zeitumstellung häufiger zu riskanten Zeiten im Freien Feuer machen.

Kurzum: Eine Stunde vor oder zurück – und schon geraten Körper, Tiere und sogar die Justiz ein wenig aus dem Takt. Wer sich in den kommenden Tagen also müde, schlecht gelaunt oder leicht zerstreut fühlt, kann möglicherweise die Zeitumstellung dafür verantwortlich machen.

0:57 Die Uhr wird zurückgedreht: Die Zeitumstellung beeinflusst unsere Gesundheit