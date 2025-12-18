Darum gehts
Die festliche Weihnachtssaison bringt eine Menge an Verpackungsmaterialien mit sich und damit türmen sich nach den Festtagen Abfallberge. Diese umweltfreundlichen Alternativen schonen die Umwelt und sorgen genauso für Freude beim Verschenken:
Biologisch abbaubare Materialien
Statt auf glänzendes Papier zu setzen, kann Geschenkpapier aus unbehandelten Materialien verwendet werden. Alternativen aus Reispapier oder Papier aus Wiesenheu sind oftmals sogar kompostierbar. Bei der Wahl des Geschenkpapiers sollte auf das FSC-Siegel geachtet werden, dann stammt das verwendete Material aus nachhaltiger Waldwirtschaft.
Andere biologisch abbaubare Materialien wie Jute oder Baumwolle bieten zudem eine nachhaltige Alternative zu Plastikschleifen.
Stofftaschen und Geschirrtücher
Stoffbeutel, Stoffreste oder Geschirrtücher sind als Verpackungsmaterial nicht nur umweltfreundlich, sondern auch vielseitig einsetzbar. Geschenke lassen sich damit ganz individuell gestalten, und die Verpackung kann anschliessend wiederverwendet werden. Das Besondere: Ein Stoff oder Geschirrtuch passt sich der Form an.
Wiederverwendbare Behälter
Schraubgläser oder Körbe, die hinterher noch einen anderen Zweck erfüllen, können ebenfalls für eine weihnachtliche Verpackung herhalten. Individuell gestaltet mit einem Tannenzweig, Strohsternen oder Schleife machen sie optisch etwas her. Die meisten Körbe fassen zudem einiges an Volumen – somit passt da auch viel rein.
Upcycling von altem Papier
Anstatt altes Geschenkpapier sofort zu entsorgen, können kreative Köpfe es für kunstvolle Collagen oder selbstgemachte Geschenktüten wiederverwenden. Auch altes Papier wie Zeitungsblätter, Papiertüten oder Buchseiten eignen sich gut für eine umweltfreundliche Verpackung mit persönlicher Note.
Nachhaltige Weihnachtsgeschenke
Nicht nur bei der Gestaltung der Geschenkverpackung, sondern auch bei der Auswahl des Geschenks ist es möglich, auf Nachhaltigkeit zu achten. Dabei kann das Gewünschte entweder gebraucht oder repariert erworben werden – das schont gleichzeitig das Portemonnaie und die Umwelt. Wer hingegen doch neu kauft, sollte auf das Fairtrade-Siegel achten, denn dieses kennzeichnet Waren, die aus fairem Handel stammen.