2025 war das drittwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Laut Copernicus lagen erstmals drei Jahre im Schnitt über 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Die globale Durchschnittstemperatur betrug 14,97 Grad.

2025 war das drittwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen weltweit

Drei Jahre lagen erstmals über 1,5 Grad vorindustriellem Niveau

2025: Durchschnittstemperatur 14,97 Grad, 0,01 Grad kühler als 2023

Das abgelaufene Jahr 2025 ist das drittwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Erstmals lagen EU-Berechnungen zufolge drei Jahre im Schnitt mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau.

«2025 war nur geringfügig kühler als 2023, und 2024 bleibt das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen», erklärte Samantha Burgess, Vize-Direktorin des EU-Programms Copernicus, in einem Briefing zur Veröffentlichung der «Global Climate Highlights».

2025 war demnach 0,01 Grad weniger warm als 2023 und 0,13 Grad kühler als 2024. Die weltweite Durchschnittstemperatur lag bei 14,97 Grad. Die vergangenen elf Jahre waren die elf wärmsten jemals.

Das Pariser Klimaziel, mit dem die Weltgemeinschaft die verheerendsten Folgen der Klimakrise abwenden will, gilt zwar offiziell noch nicht als verfehlt. Gehe die Erderwärmung im aktuellen Tempo weiter, werde die 1,5-Grad-Grenze gegen Ende des Jahrzehnts als überschritten gelten – etwa zehn Jahre früher als lange angenommen, hiess es von Copernicus.