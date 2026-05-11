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Abfallberge nach Zürcher Partynacht
«Die Schweiz sollte ein Vorbild sein»

Nach dem Letten-Opening versinkt Zürich im Abfall-Chaos. Obwohl wir wissen, wie schädlich Littering ist, landet der Müll trotzdem auf der Strasse. Warum uns Sauberkeit manchmal egal ist, erklärt Nora Steimer Gschäftsleiterin IG Saubere Umwelt im Podcast «Durchblick».
Publiziert: 11.05.2026 um 15:57 Uhr
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Aktualisiert: vor 22 Minuten
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Christophe CachelinVideoredaktor
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Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

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