Die rätselhaften Prophezeiungen des Nostradamus faszinieren die Menschheit seit Hunderten von Jahren. Blick analysiert die wichtigsten Vorhersagen für 2026. So viel vorweg: Nicht immer lag der Astrologe richtig.

Wo Nostradamus 2025 falsch lag – und was er für kommendes Jahr vorhersagt

Wo Nostradamus 2025 falsch lag – und was er für kommendes Jahr vorhersagt

1/10 Bis ins Jahr 3797 hat der Mittelalter-Prophet Nostradamus Vorhersagen gemacht. Foto: Wikipedia (CC-Lizenz)

Darum gehts Nostradamus prophezeit für 2026: Kriegsende, kosmische Ereignisse und Gefahr für das Tessin

Mögliches Ende des Ukraine-Kriegs und ein brennender Stern am Himmel

Vorhersagen für 2025 trafen teilweise nicht ein Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Seit Jahrhunderten faszinieren die rätselhaften Verse des Nostradamus die Menschheit. Skeptiker betonen jedoch: Die Prognosen des Astrologen sind reine Spekulation.

Was sagte der angebliche Prophet für 2026 voraus? Von einer Warnung für das Tessin über das Ende eines grossen Krieges bis hin zu kosmischen Umwälzungen – die Deutungen sind so vielfältig wie umstritten.

Blick hat auf die berühmten vierzeiligen Gedichte des Gelehrten geschaut, listet die wichtigsten Prophezeiungen für 2026 auf und macht den Korrektheitscheck für 2025. Zuvor haben unter anderem RTL und «Focus» über das Thema berichtet. Was wurde wahr? Und was soll das neue Jahr bringen?

Kriegsende in der Ukraine?

Nostradamus spricht in seinen Gedichten von einem 27 Jahre dauernden Krieg ab 1999, der 27 Jahre später, also 2026 enden soll. Wo dieser Krieg stattfinden wird, dazu findet sich in den Gedichten nichts. Spontan kommt einem allerdings der Krieg in der Ukraine in den Sinn, der zwar nicht seit 1999 tobt, aber nun schon seit mehreren Jahren.

Brennender Stern?

Ein weiterer Vierzeiler nennt einen brennenden Stern, der sieben Tage in Flammen stehen soll, dazu eine Wolke, die zwei Sonnen hervorbringen werde. Meint Nostradamus damit vielleicht eine Supernova, die helle Explosion eines massereichen Sterns am Ende seines Lebens? Oder gibt es eine Sonnenfinsternis? Eine andere Deutung wäre das Auftauchen eines Kometen.

Gefahr für das Tessin?

Die Zahl 26 kommt in den Quatrains, so der Name der Nostradamus-Gedichte, immer wieder vor. In einem kommt sogar ein Schweizer Kanton vor. «Wegen der Gunst, die die Stadt erweisen wird … wird das Tessin im Blut fliessen ...», schreibt der Hellseher in einem Vierzeiler. Das berichtet «Sky History». Müssen sich die Tessiner also in Acht nehmen?

Das sagte Nostradamus für 2025 voraus

Schaut man auf 2025 zurück, so soll Nostradamus unter anderem einen grossen Konflikt im Westen vorausgesagt haben. Dies könnte sich laut «Münchner Merkur» auf den Krieg in der westlich von Russland gelegenen Ukraine beziehen.

Weiter liest man von einem «Weissen Vogel, der den Frieden bringt». Damit könnte US-Präsident Donald Trump (79) gemeint gewesen sein, der seiner Ansicht nach mehrere Kriege beendet haben will.

Fälschlicherweise ging Nostradamus davon aus, dass in diesem Jahr Gold an Wert verlieren würde. Das Edelmetall stieg in diesem Jahr jedoch auf ein neues Rekordhoch. Auch seine Prophezeiung einer «grossen Seuche» wurde nicht wahr. Damit könnte aber auch die Corona-Pandemie zu Beginn der 2020er-Jahre gemeint gewesen sein.