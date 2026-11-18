Mehr als 350'000 Chemikalien und Gemische sind weltweit registriert, doch nur wenige wurden auf hormonstörende Wirkung geprüft. Ein neuer WHO-Bericht dokumentiert wachsende Belege für teils lang anhaltende Schäden.

Darum gehts Unep und WHO warnen: EDCs können schon vor der Geburt wirken und Hormone langfristig stören

Der Bericht sieht stärkere Belege für Schäden an Fruchtbarkeit, Gehirn und Hormonregulation

Weltweit sind über 350'000 Chemikalien registriert, wenige wurden auf EDC-Eigenschaften geprüft

Marian Nadler Redaktor News

Laut einem am Dienstag vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen (Unep) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichten Bericht kann die Exposition gegenüber endokrin wirksamen Chemikalien (EDCs) bereits vor der Geburt beginnen und zu einem breiteren Spektrum an Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt führen als bisher angenommen.

Diese Chemikalien, die in den Hormonhaushalt des Körpers eingreifen können, wurden in Blut, Muttermilch und Nabelschnurblut nachgewiesen. Eine frühe Exposition, mitunter bereits vor der Geburt, kann Hormonstörungen verursachen, die dauerhafte Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung, das Wachstum und die reproduktive Gesundheit haben können.

So schädlich sind EDCs

«Besonders besorgniserregend an endokrinen Disruptoren ist, dass sie Hormone stören können, die viele lebenswichtige Funktionen bei Mensch und Tier regulieren – von Entwicklung und Fortpflanzung bis hin zu Stoffwechsel und Verhalten. Diese Auswirkungen können lang anhaltend und in manchen Fällen irreversibel sein», wird Sheila Aggarwal Khan, Direktorin der Abteilung Industrie und Wirtschaft des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), in einer Medienmitteilung zitiert.

Sie sagt: «Viele Menschen nehmen diese Chemikalien über Alltagsprodukte auf. Unternehmen, die diese Produkte entwickeln und herstellen, haben wie kaum ein anderer die Möglichkeit, die in den Produkten verwendeten Chemikalien auszuwählen oder zu verändern. Unternehmen, die frühzeitig testen, die Inhaltsstoffe ihrer Produkte offenlegen und geeignete Alternativen finden, sind der Gesetzgebung einen Schritt voraus und müssen nicht erst im Nachhinein reagieren, wenn die Vorschriften in Kraft treten. Gleichzeitig reduzieren sie ihre zukünftigen Haftungsrisiken.»

Der Bericht «State of the Science on Endocrine-Disrupting Chemicals 2026» ist die erste umfassende globale Aktualisierung seit der UNEP-WHO-Bewertung von 2012. Er kommt zu dem Schluss, dass mehr als ein Jahrzehnt Forschung die Beweise für den Zusammenhang zwischen diesen Chemikalien und Schäden für Mensch und Tier gestärkt und erweitert hat.

Es gibt stärkere Belege für einen Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber endokrinen Disruptoren und Auswirkungen auf Fruchtbarkeit und reproduktive Entwicklung, Gehirnentwicklung und neurologische Funktionen, Schilddrüsen- und andere Hormonregulation, Stoffwechsel, Immunsystem und Herz-Kreislauf-Gesundheit. Neuere Bedenken betreffen metabolische Lebererkrankungen und mögliche Auswirkungen auf die Nieren, wobei jedoch weiterhin wichtige wissenschaftliche Lücken bestehen.

350'000 potenziell gefährliche Chemikalien und chemische Gemische

«Gesundheitsschutz bedeutet, schädliche Belastungen von vornherein zu verhindern. Die zunehmenden Erkenntnisse über endokrine Disruptoren unterstreichen die Bedeutung der frühzeitigen Risikoerkennung, der Stärkung des wissenschaftlichen Monitorings und der Gewährleistung der Sicherheit von Chemikalien in Alltagsprodukten, insbesondere für Schwangere, Kinder und zukünftige Generationen», sagt Bruce Gordon, Direktor der Abteilung Umwelt, Klimawandel, One Health und Migration der Weltgesundheitsorganisation. «Wir brauchen koordinierte Massnahmen über alle Sektoren hinweg, um die Belastung zu reduzieren und die menschliche Gesundheit ein Leben lang zu schützen.»

Die Auswirkungen reichen weit über die menschliche Gesundheit hinaus. Bei Fischen, Vögeln, Amphibien und Säugetieren wurde ein Zusammenhang zwischen der Exposition gegenüber endokrinen Disruptoren und Beeinträchtigungen der Fortpflanzung, der Entwicklung und des Verhaltens festgestellt. Weltweit sind mehr als 350'000 Chemikalien und chemische Gemische für die Produktion und Verwendung registriert, doch nur ein kleiner Teil davon wurde auf endokrinschädigende Eigenschaften untersucht.

Die Bewertung unterstreicht zudem das wachsende Verständnis, dass Menschen und Wildtiere eher Gemischen von Chemikalien als jeweils nur einer Substanz ausgesetzt sind. Dennoch werden Chemikalien in vielen Regulierungssystemen weiterhin einzeln bewertet.