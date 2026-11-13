Alkohol bremst das Gehirn schon kurz nach dem ersten Schluck. Studien zeigen: Bei Verzicht können sich Konzentration, Gedächtnis und Schlaf erholen, eine sichere Menge gibt es laut Forschung aber nicht.

So gut ist der Verzicht von Alkohol für dein Gehirn

So gut ist der Verzicht von Alkohol für dein Gehirn

Darum gehts Alkohol verlangsamt rasch Reaktionen und stört Nervenzellen, langfristig drohen Hirnschäden

Ohne Alkohol können Konzentration und Gedächtnis zurückkehren, meist nach sechs bis zwölf Monaten

Daten von 2,4 Millionen Menschen zeigen: Alkohol ist nie sicher und erhöht das Demenzrisiko

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Ein Feierabendbier oder ein Glas Wein zum Runterkommen – das gönnen sich viele. Doch Alkohol bremst das Hirn viel schneller aus, als man denkt. Schon kurz nach dem ersten Schluck werden die Reaktionen langsamer, die Nervenzellen funken nicht mehr sauber und das Hirn hat Mühe, neue Infos zu speichern. Wer über Jahre viel trinkt, riskiert sogar bleibende Schäden. Die gute Nachricht: Unser Hirn ist ein echtes Stehaufmännchen und kann sich regenerieren.

Sobald man den Alkohol weglässt, schaltet der Körper in den Entgiftungsmodus. In den ersten 72 Stunden arbeitet die Leber auf Hochtouren, um die Giftstoffe abzubauen. Wer regelmässig trinkt, erlebt oft eine ungemütliche Startphase: Plötzliche Angstzustände, innere Unruhe, Gereiztheit und Mühe beim Einschlafen sind in diesen ersten drei Tagen normal.

Alkohol greift Gehirn an

Wichtig: Wer über lange Zeit sehr viel getrunken hat, darf nicht auf eigene Faust auf null runterfahren – hier ist ärztliche Hilfe gefordert. Alle anderen merken meist schon kurz nach diesen drei Tagen, wie die Energie zurückkommt und der Kopf klarer wird.

Für die tiefgreifende Reparatur im Hirn braucht es allerdings mehr Geduld. Alkohol greift gezielt den sogenannten Hippocampus an – unsere Schaltzentrale für Gedächtnis und Lernen. Eine grosse Auswertung von 16 Studien zeigt aber, dass sich Konzentration, Gedächtnis und Entscheidungsfähigkeit selbst bei ehemals stark abhängigen Personen wieder erholen. Wunder über Nacht darfst du nicht erwarten: Die grössten Sprünge macht das Hirn nach sechs bis zwölf Monaten ohne Promille. Wie schnell es genau geht, hängt davon ab, wie viel man früher getrunken hat, wie alt man war und wie gesund man lebt.

Alkohol schützt nicht vor Demenz

Damit platzt auch der beliebteste Alkohol-Mythos überhaupt. Jahrelang hiess es, ein Glas Wein am Tag schütze vor Demenz. Eine riesige Untersuchung mit Daten von über 2,4 Millionen Menschen macht damit Schluss. Das Fazit der Forscher: Es gibt keine sichere Menge Alkohol. Jeder Tropfen erhöht das Demenz-Risiko. Frühere Studien waren schlicht verzerrt, weil Weintrinker oft auch sonst gesünder lebten.

1:17 Wein, Bier oder Schnaps? Dieses alkoholische Getränk verursacht am meisten Bauchfett

Genauso trügerisch ist der vermeintliche Schlummertrunk vor dem Bettgehen. Zwar schläft man mit einem Glas intus vielleicht schneller ein, doch der Alkohol zerhackt die wichtigen Traumphasen, den sogenannten REM-Schlaf. Man wacht ständig unbemerkt auf und ist am nächsten Morgen gerädert. Ohne Alkohol findet der Körper langfristig wieder in einen tiefen, wirklich erholsamen Schlaf zurück.

Doch nicht nur der Kopf dankt dem Verzicht, sondern der ganze Körper. Weil Alkohol viele Kalorien hat und Heisshunger-Attacken auf fettiges Essen auslöst, purzeln ohne Promille oft fast von selbst die Kilos. Gleichzeitig sinkt der Blutdruck, was das Risiko für einen Hirnschlag massiv drückt. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) treibt Alkohol zudem das Risiko für mindestens sieben Krebsarten in die Höhe.

Dieser Artikel erschien zuerst auf aktuality.sk. Das slowakische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.