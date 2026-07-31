Wer am Samstag merkt, dass noch Cervelats, Bier oder Grillkäse fehlen, muss nicht verzweifeln. Zwar bleiben die meisten Detailhändler am Nationalfeiertag geschlossen, doch es gibt dennoch viele Ausnahmen.
Grundsätzlich gilt: Die besten Chancen auf einen geöffneten Laden hast du an Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen. Dort gelten teilweise Ausnahmen vom Sonntags- und Feiertagsverkaufsverbot. Auch in Tourismusorten dürfen einzelne Geschäfte geöffnet sein. Trotzdem lohnt sich vor dem Einkauf ein kurzer Blick auf die Website der jeweiligen Filiale, denn Öffnungszeiten können sogar kurzfristig noch angepasst werden.
Diese Lebensmittelgeschäfte in den grösseren Städten haben am 1. August geöffnet
Aargau
Coop Bahnhof Baden: 8 bis 20 Uhr
Basel
Coop Basel, Bahnhof SBB: 7:30 bis 22 Uhr
Coop Pronto Basel, Badischer Bahnhof: 5 bis 23 Uhr
Migros Basel Bahnhof SBB: 7:30 bis 22 Uhr
Bern
Migros Bahnhof Bern: 10 bis 20 Uhr
Migros Zweisimmen: 8 bis 13 Uhr
Coop Bahnhof Bern: 7 bis 23 Uhr
Lidl Bahnhof Bern: 10 bis 20 Uhr
Freiburg
Migros Freiburg Bahnhof: 6 bis 22 Uhr
Coop Freiburg Bahnhof: 6 bis 22 Uhr
Genf
Migros Bahnhof Genf-Cornavin: 6 bis 22 Uhr
Coop Bahnhof Genf-Mont-Blanc: 5:30 bis 23 Uhr
Migros Flughafen Genf: 7:30 bis 21 Uhr
Chur
Coop Supermarkt Chur Steinbock, Bahnhof Chur: 8 bis 20 Uhr
Coop Pronto Chur Bahnhof: 5 bis 23:59 Uhr
Luzern
Coop Bahnhof Luzern: 7 bis 22 Uhr
Migros Bahnhof Luzern: 6 bis 22 Uhr
Schaffhausen
Coop Pronto Schaffhausen Bahnhof: 5:30 bis 23 Uhr
Migrolino Schaffhausen Bahnhof: 7 bis 22 Uhr
Schwyz
Coop Supermarkt Bahnhof Pfäffikon: 8 bis 21 Uhr
Coop Pronto Goldau Bahnhof: 7 bis 22 Uhr
Solothurn
Coop Solothurn Bahnhof: 7 bis 22 Uhr
St. Gallen
Coop Bahnhof St. Gallen: 8 bis 22 Uhr
Thurgau
Coop Pronto Kreuzlingen: 8 bis 20 Uhr
Migrolino Romanshorn Bahnhof: 6 bis 20 Uhr
Prima Amlikon: 8 bis 19 Uhr
Zug
Coop Bahnhof Zug: 7 bis 22 Uhr
Coop Pronto Zug Bahnhof: 7 bis 22 Uhr
Migrolino Zug: 6 bis 23 Uhr
Zürich
Migros Zürich HB: 8 bis 22 Uhr
Coop Zürich HB Shopville: 8 bis 22:30 Uhr
Coop Zürich Stadelhofen Bahnhof: 7 bis 22 Uhr
Coop Pronto Zürich Oerlikon Bahnhof: 5:30 Uhr bis Mitternacht
Migros und Coop Flughafen Zürich: 6 bis 23 Uhr
Es ist nie zu spät für ein festliches 1.-August-Essen
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da die Ladenöffnungszeiten in der Schweiz kantonal und teilweise sogar kommunal geregelt sind, gibt es vielerorts weitere Einkaufsmöglichkeiten. Fest steht aber auf jeden Fall: Für den vergessenen Cervelat, das fehlende Bier oder das Dessert zum Schweizer Geburtstag findet sich am 1. August fast immer noch irgendwo ein geöffneter Laden. Du kannst also auch ganz kurzfristig noch eine kleine Feier planen, ohne bereits heute noch dafür in die Läden rennen zu müssen.