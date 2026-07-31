Der 1. August fällt 2026 auf einen Samstag. Während die meisten Supermärkte geschlossen bleiben, gibt es dennoch zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten – vor allem an Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen. Hier findest du eine Übersicht der geöffneten Geschäfte in der Schweiz.

Wer am Samstag merkt, dass noch Cervelats, Bier oder Grillkäse fehlen, muss nicht verzweifeln. Zwar bleiben die meisten Detailhändler am Nationalfeiertag geschlossen, doch es gibt dennoch viele Ausnahmen.

Grundsätzlich gilt: Die besten Chancen auf einen geöffneten Laden hast du an Bahnhöfen, Flughäfen und Tankstellen. Dort gelten teilweise Ausnahmen vom Sonntags- und Feiertagsverkaufsverbot. Auch in Tourismusorten dürfen einzelne Geschäfte geöffnet sein. Trotzdem lohnt sich vor dem Einkauf ein kurzer Blick auf die Website der jeweiligen Filiale, denn Öffnungszeiten können sogar kurzfristig noch angepasst werden.

Diese Lebensmittelgeschäfte in den grösseren Städten haben am 1. August geöffnet

Aargau

Coop Bahnhof Baden: 8 bis 20 Uhr

Basel

Coop Basel, Bahnhof SBB: 7:30 bis 22 Uhr

Coop Pronto Basel, Badischer Bahnhof: 5 bis 23 Uhr

Migros Basel Bahnhof SBB: 7:30 bis 22 Uhr

Bern

Migros Bahnhof Bern: 10 bis 20 Uhr

Migros Zweisimmen: 8 bis 13 Uhr

Coop Bahnhof Bern: 7 bis 23 Uhr

Lidl Bahnhof Bern: 10 bis 20 Uhr

Freiburg

Migros Freiburg Bahnhof: 6 bis 22 Uhr

Coop Freiburg Bahnhof: 6 bis 22 Uhr

Genf

Migros Bahnhof Genf-Cornavin: 6 bis 22 Uhr

Coop Bahnhof Genf-Mont-Blanc: 5:30 bis 23 Uhr

Migros Flughafen Genf: 7:30 bis 21 Uhr

Chur

Coop Supermarkt Chur Steinbock, Bahnhof Chur: 8 bis 20 Uhr

Coop Pronto Chur Bahnhof: 5 bis 23:59 Uhr

Luzern

Coop Bahnhof Luzern: 7 bis 22 Uhr

Migros Bahnhof Luzern: 6 bis 22 Uhr

Schaffhausen

Coop Pronto Schaffhausen Bahnhof: 5:30 bis 23 Uhr

Migrolino Schaffhausen Bahnhof: 7 bis 22 Uhr

Schwyz

Coop Supermarkt Bahnhof Pfäffikon: 8 bis 21 Uhr

Coop Pronto Goldau Bahnhof: 7 bis 22 Uhr

Solothurn

Coop Solothurn Bahnhof: 7 bis 22 Uhr

St. Gallen

Coop Bahnhof St. Gallen: 8 bis 22 Uhr

Thurgau

Coop Pronto Kreuzlingen: 8 bis 20 Uhr

Migrolino Romanshorn Bahnhof: 6 bis 20 Uhr

Prima Amlikon: 8 bis 19 Uhr

Zug

Coop Bahnhof Zug: 7 bis 22 Uhr

Coop Pronto Zug Bahnhof: 7 bis 22 Uhr

Migrolino Zug: 6 bis 23 Uhr

Zürich

Migros Zürich HB: 8 bis 22 Uhr

Coop Zürich HB Shopville: 8 bis 22:30 Uhr

Coop Zürich Stadelhofen Bahnhof: 7 bis 22 Uhr

Coop Pronto Zürich Oerlikon Bahnhof: 5:30 Uhr bis Mitternacht

Migros und Coop Flughafen Zürich: 6 bis 23 Uhr

Es ist nie zu spät für ein festliches 1.-August-Essen

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da die Ladenöffnungszeiten in der Schweiz kantonal und teilweise sogar kommunal geregelt sind, gibt es vielerorts weitere Einkaufsmöglichkeiten. Fest steht aber auf jeden Fall: Für den vergessenen Cervelat, das fehlende Bier oder das Dessert zum Schweizer Geburtstag findet sich am 1. August fast immer noch irgendwo ein geöffneter Laden. Du kannst also auch ganz kurzfristig noch eine kleine Feier planen, ohne bereits heute noch dafür in die Läden rennen zu müssen.