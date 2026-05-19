Doppelt so breit, doppelt so luxuriös: Die Riverside Mozart gehört zu den spektakulärsten Flussschiffen Europas. Mit edlem Holzdeck, Butler-Service und Sterne-Küche fährt sie dorthin, wo sonst kaum jemand hinkommt – bis zum Eisernen Tor am Ende Europas.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Deluxe auf Deck: 5‑Sterne-Komfort auf der Donau

Durchs Eiserne Tor: Die Schleuse hebt das Flusskreuzfahrtschiff 30 Meter

Europas älteste Flusssiedlung – vor 11’000 Jahren entstand hier die erste Kunst

Katja Richard Redaktorin Gesellschaft

Man könnte hier Tennis spielen, zehn Purzelbäume schlagen oder einen schwungvollen Walzer unter freiem Himmel tanzen: Auf dem 23 Meter breiten Deck der Riverside Mozart hat es Platz zum Verschwenden, es reicht sogar für einen Kräutergarten. Damit ist das Schiff fast doppelt so breit wie die meisten europäischen Flusskreuzfahrtschiffe, die in der Regel nur rund 11 bis 12 Meter messen.

Einstieg ist in Budapest, die Ankerplätze in der Hauptstadt Ungarns sind begehrt, gleich mehrere Schiffe reihen sich nebeneinander. Natürlich vergleicht man: nebenan Kunstrasen, hier elegantes Holzparkett; dort Klappstühle, hier Loungepolster und Champagner. Für einmal ist das sprichwörtliche Gras auf der eigenen Seite tatsächlich grüner.

Ein schwimmendes 5-Sterne-Hotel

Die Riverside gehört zu den luxuriösesten Schiffen auf der Donau. Das hat seinen Preis: Eine Nacht mit Vollpension in einer 20-Quadratmeter-Suite inkl. VP kostet für zwei Personen ab 1000 Franken – ein schwimmendes 5-Sterne-Hotel, das gemütlich von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten gleitet. Flüsse waren einst Lebensadern Europas, und so sind die Häfen bis heute im Herzen der Städte. In Budapest liegen wir direkt am Donaukai mit Blick auf das Parlament. Zum Bummeln sind es nur wenige Schritte zum Stadtviertel Belváros. Abends sehe ich durch das bodentiefe Kabinenfenster auf die glitzernde Donau, die beleuchtete Kettenbrücke und Partyschiffe, die voller Menschen und Musik vorbeiziehen.

IMAGE-ERROR (Image)

Am nächsten Morgen heisst es «Leinen los», die meisten Passagiere stehen an Deck, dazu dröhnen erhabene Klänge von Mozart durch den Fahrtwind: Die Stimmung ist feierlich. Die Riverside nimmt Kurs auf Belgrad – eine Strecke, die nur selten befahren wird. Highlight ist das Eiserne Tor. Die Durchfahrt durch den 100 Kilometer langen Donau-Durchbruch galt einst als eine der tückischsten Schiffspassagen – zugleich ist es der landschaftlich schönste Teil der Strecke. Der Fluss zieht sich zwischen steilen Felswänden hindurch, links die Ausläufer der Karpaten, rechts das Balkangebirge. Die grünen Hänge wirken wie ein unberührter Urwald – Massentourismus gibt es hier nicht.

Knallende Korken am Eisernen Tor

Als es aufs technische Herzstück zugeht, knallen an Deck die Korken: die Schleuse des Eisernen Tors. Wo einst Strudel Schiffe in die Tiefe rissen, sorgt heute eine Doppelschleuse für eine sichere Passage. Vor dem Einfahren wird das Deck gesichert: Sogar die Barstation fährt nach unten, Geländer werden eingeklappt. Dann gleitet die «Mozart» in die Betonröhre und steigt binnen Minuten um 30 Meter – ein Schauspiel, das nicht nur grosse Buben mit Technikfaible begeistert.

Der Fortschritt hatte seinen Preis: 1970 wurde mit dem Staudamm auch die kleine Insel Ada Kaleh überflutet, ein türkisch geprägtes, fast märchenhaftes Kleinod. Gerettet wurde ein anderes Kulturgut: Unweit von Donji Milanovac, mitten im Đerdap-Nationalpark, liegt Lepenski Vir, die älteste bekannte Flusssiedlung Europas – für mich das Highlight der Strecke. Ein stiller, fast mystischer Ort, der in unsere Vergangenheit führt: Vor rund 11'000 Jahren lebten hier einige Hundert Menschen direkt am Wasser – friedlich. Kein Skelett zeigt Spuren von Gewalt, und die Menschen waren auffallend gross. Die Donau gab ihnen genug Nahrung – vor allem Fisch – und die Muse für Kunst: Hier entstanden die ältesten Skulpturen Europas.

Bevor der Stausee alles verschluckte, trugen Archäologen die Siedlung Stein für Stein ab und setzten sie einige Meter höher wieder zusammen. Heute liegt sie unter einem grossen Glasdach, das im Grün des Nationalparks wirkt wie ein gelandetes Ufo aus einer anderen Zeit.

Feine Garderobe fürs Dinner

Mindestens so spannend wie die Landausflüge ist das Innenleben des Luxuskahns. Fürs Dinner kleidet man sich selbstverständlich um – eine Reverenz an die erlesenen Speisen von Executive Chef Johannes Bär, der seit der Jungfernfahrt 2020 an Bord ist. An den weiss gedeckten Tischen servieren die Kellner mit ebenso weissen Handschuhen, ihre Schritte verstummen im dicken Teppichboden, der Sommelier kredenzt den passenden Wein aus der temperierten Vitrine.

Interessant ist dabei nicht nur der Blick auf die vorbeiziehende Landschaft, sondern auf die anderen Passagiere. Wer leistet sich eine Fahrt, die gut und gerne ein paar Tausend Franken kostet? Entgegen dem gängigen Klischee sind es nicht nur Senioren. Da ist eine moderne Familie aus Mexiko: ein schwules Paar mit zwei kleinen Kindern, Grossmüttern und Nannys. Ein japanisches Paar, top gestylt – im Gegensatz zu Chinesen, die barfuss in offenen Latschen zum Dinner erscheinen. Eine Familie aus Barcelona erholt sich vom Overtourismus in der Heimat. Viele Amerikaner. Und einige Alleinreisende, meist ältere Damen.

Eine Dame aus Hamburg ist über drei Wochen an Bord, Passau hin und zurück – nicht zum ersten Mal. Sie erinnert sich an die Zeiten, als Schiffe nach dem Eisernen Tor noch bis ans Schwarze Meer fuhren. «Landschaftlich spektakulär», sagt sie. Wegen des Ukraine-Kriegs ist das derzeit nicht möglich.

Die nächste Fahrt zum Eisernen Tor findet mit der Riverside Debussy statt:

20. bis 26. Mai 2026 Budapest bis Giurgiu

ab 4'019 Fr. inkl. VP p.P. bei Belegung der Suite durch 2 Personen

Infos: Riverside Cruises