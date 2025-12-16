Wer über die Weihnachtstage raus will, findet in den Bergen das passende Programm – von Bewegung bis Besinnlichkeit. Blick stellt fünf Events in den Bergen vor, die für Festlaune sorgen.



Fünf Ausflugstipps in den Bergen für magische Weihnachtstage

Darum gehts Weihnachten steht vor der Türe

An diesen Orten kannst du abseits der eigenen vier Wände feiern

Weisse Wälder, fallende Schneeflocken und gezuckerte Berge – dieses Weihnachtsszenario wünschen sich viele. Ob es im Flachland weisse Weihnachten gibt, ist noch ungewiss.

Statt auf Schnee im Flachland zu hoffen, setzen viele über die Festtage auf einen Ausflug in höhere Lagen. Blick hat fünf winterliche Aktivitäten in den Bergen zusammengestellt, die zwischen Weihnachten und Neujahr für die richtige Stimmung sorgen.

Schneeschuh- und Schlitteltour in Brunni-Engelberg

Wer nach dem festlichen Weihnachtsessen Lust auf frische Bergluft und Bewegung verspürt, findet in Brunni-Engelberg das perfekte winterliche Erlebnis. Auf dieser Exkursion wird Schneeschuhlaufen mit einer Schlitteltour verbunden. Mit der Gondel geht es bis an den Waldrand. Laut Anbieter sind hier oft nur Einheimische unterwegs. Zuerst werden die Schneeschuhe geschnürt: Dort angekommen, wird man mit einem wohlverdienten Mittagessen belohnt. Gestärkt geht es anschliessend mit dem Schlitten durch den Wald hinunter zum Ristis.

Wann: 28. Dezember 2025

Wo: Talstation Brunni OW

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es hier.

Winterzauber in Klosters GR

Der Winterzauber in Klosters GR lässt die Augen funkeln. Auf dem Montana Areal erwarten Besucherinnen und Besucher bis zum 31. Dezember 2025 verschiedene festliche Aktivitäten und Konzerte. Das Programm wird ergänzt von Lichtinstallationen und warmen Feuerstellen, die für eine kuschlige Stimmung sorgen. Hunger und Durst können ab 16:00 Uhr gestillt werden – jeden Abend warten sechs wechselnde Stände.

Wann: Vom 20 bis 31. Dezember 2025

Wo: Montana Areal in Klosters GR

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es hier.

FahrBar DayDance auf dem Flumserberg SG

Die festliche Feierlaune hält am FahrBar DayDance im Bergrestaurant Prodalp auf dem Flumserberg SG an. Besucherinnen und Besucher tanzen die Nachmittagskälte von 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr weg – zu House- und Technobeats. An der Bar stillen kalte oder warme Getränke den Durst.

z: 25. Dezember 2025

Wo: Prodalp Flumserberg SG

Weitere Informationen gibt es hier.

Astronomie-Abend in Arbaz VS

Sternengucker und Galaxiefreunde sollten die Astronomie-Abende in der Sternenwarte Arbaz-Anzère auf ihre Liste nehmen. Vom 23. Dezember 2025 bis zum 31. Dezember 2025 präsentiert die Sternenwarte das 40-Zentimeter-Fernrohr und weitere Instrumente, um das Universum zu entdecken. Mit den Fernrohren können Besucherinnen und Besucher Planeten, Sterne, Galaxien oder Sternnebel bestaunen.

Wer es über die Festtage nicht schafft, hat noch bis zum 14. April 2026 Zeit für einen Besuch.

Wann: Ab dem 23. Dezember 2025

Wo: Arbaz VS

Weitere Informationen gibt es hier.

Weihnachtswunderland im rocksresort Laax GR

Das rocksresort in Laax GR verwandelt sich während der Weihnachtszeit in ein Winterwunderland mit einem abwechslungsreichen Programm für Gross und Klein. Vielfältige Events – vom Samichlaus-Besuch bis zum Raclette-Abig – bringen Abwechslung und festliche Stimmung in die Weihnachtszeit.

Wann: Ab dem 20. Dezember 2025

Wo: Laax GR

Weitere Informationen gibt es hier.