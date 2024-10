Ein Weihnachtsmarkt-Besuch als Team ist lustig und Budget-freundlich. Foto: IMAGO/Sipa USA

Sandra Casalini Teamlead Service

Klar, ein klassisches Weihnachtsessen in einem Restaurant geht immer. Aber warum nicht mal etwas anderes ausprobieren? «Gerade wenn man sich nicht so oft alle gemeinsam sieht, zum Beispiel, weil viele oft im Homeoffice arbeiten, ist die Weihnachtsfeier einer der wenigen Anlässe für Teambuilding», sagt Event-Expertin Eveline Zimmermann. «Da hilfts, wenn man nicht den ganzen Abend auf einem Stuhl sitzt und sich nur mit den Leuten unterhält, mit denen man auch sonst ständig im Kontakt ist.» Aber was gibts für Alternativen? Die Fachfrau hätte da ein paar Ideen. Und weiss, was man beim Organisieren beachten muss.